“Tu carro está en llamas": Rescate heroico de policías en Ohio
En una carrera contra el tiempo y el fuego, dos oficiales de policía de Cortland, Ohio, ejecutaron un rescate de película al salvar a un conductor atrapado en su vehículo volcado y en llamas.
- En el video se escucha al conductor decir “Tengo la pierna rota, no puedo moverme, dame un segundo”, a lo que el oficial responde con urgencia: “No tenemos ni un segundo, tu coche está en llamas”.
- Los agentes lograron sacar al hombre justo a tiempo. El conductor fue hospitalizado (con heridas graves pero rescatado con vida) y el oficial Mosora sufrió heridas leves durante la maniobra.