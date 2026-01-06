Gobierno de La Habna confirma muerte de militares cubanos en operativo militar de Estados Unidos en Venezuela
- Mientras Trump habló de “muchos” fallecidos en el “bando contrario” sin dar números exactos, el gobierno de Cuba reconoció la muerte de 32 ciudadanos (militares y personal de seguridad) en el incidente.
- Fuentes citadas por medios como The New York Times sugieren que el número total de fallecidos del lado venezolano podría ascender a 80 personas, mientras que Trump aseguró que no hubo bajas mortales entre las tropas estadounidenses.
- Trump aprovechó la coyuntura para advertir que el régimen cubano “está a punto de caer” tras perder su principal fuente de ingresos (el petróleo venezolano), augurando un colapso económico total para la isla.