Horror en Nueva Jersey: Latino le disparó a una mujer y a su hijo y minutos después se entregó llamando al 911

Un hombre de 40 años fue detenido en Paulsboro, Nueva Jersey, después de que se presentara voluntariamente ante la policía al llamar al 911 y admitir haber disparado a una mujer y un menor. La víctima adulta murió en la escena, mientras que el menor fue trasladado a un hospital y se encuentra recibiendo tratamiento médico por las heridas.

El acusado, identificado como Ramón Luis Acevedo, enfrenta además cargos de agresión agravada y posesión de arma con fines ilícitos, según informó la Fiscalía del Condado de Gloucester. Las autoridades respondieron a una llamada desde una vivienda en Elizabeth Avenue, donde inicialmente se reportó que las dos personas habían sido baleadas.

South Jersey man kills woman, wounds child at home: cops https://t.co/LghFwmc2DA — New York Daily News (@NYDailyNews) January 5, 2026

Durante el interrogatorio inicial, Acevedo afirmó que el disparo contra la mujer fue intencional y que la lesión del menor se produjo de manera accidental, al sobresaltarse mientras sostenía el arma.

La relación entre las víctimas y el agresor aún no ha sido confirmada por la policía, y la identidad de la mujer no ha sido divulgada.

Los cargos podrían sentenciarlo a 30 años de prisión

Las autoridades locales aclararon que los cargos contra Acevedo son acusaciones formales, y que el detenido se presume inocente hasta que se dicte un fallo en su contra.

El fiscal del condado, Andrew B. Johns, agradeció la cooperación de la Unidad de Crímenes Mayores y del Departamento de Policía de Paulsboro en la investigación.

De acuerdo con la legislación vigente, Acevedo podría enfrentar entre 30 años y cadena perpetua por el cargo de asesinato en primer grado, además de cinco a 10 años de prisión por cada uno de los demás cargos. La policía continúa recopilando pruebas y entrevistando testigos para esclarecer todos los detalles del tiroteo.

Mientras tanto, las autoridades han reforzado la vigilancia en la zona y recomiendan a los residentes reportar cualquier situación sospechosa para garantizar la seguridad de la comunidad.