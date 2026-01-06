Alerta en California: Autos bajo el agua y autopistas colapsadas
Una poderosa tormenta invernal ha golpeado con fuerza el condado de San Diego, transformando calles en ríos caudalosos y provocando una ola de accidentes viales y pérdidas materiales millonarias.
- El artículo destaca una serie de fotografías que capturan escenas dramáticas: desde automóviles flotando en intersecciones anegadas hasta rescates de emergencia en plena vía pública.
- Las precipitaciones provocaron múltiples colisiones y el cierre de tramos importantes en autopistas interestatales, debido al fenómeno de hidroplaneo y la falta de visibilidad.
- Las autoridades de tránsito y servicios de emergencia han reiterado el llamado a la población para evitar conducir a menos que sea estrictamente necesario, bajo el lema “date la vuelta, no te ahogues”.