Alerta en California: Autos bajo el agua y autopistas colapsadas

Una poderosa tormenta invernal ha golpeado con fuerza el condado de San Diego, transformando calles en ríos caudalosos y provocando una ola de accidentes viales y pérdidas materiales millonarias.

Por:  Redacción adn Noticias

  • El artículo destaca una serie de fotografías que capturan escenas dramáticas: desde automóviles flotando en intersecciones anegadas hasta rescates de emergencia en plena vía pública.
  • Las precipitaciones provocaron múltiples colisiones y el cierre de tramos importantes en autopistas interestatales, debido al fenómeno de hidroplaneo y la falta de visibilidad.
  • Las autoridades de tránsito y servicios de emergencia han reiterado el llamado a la población para evitar conducir a menos que sea estrictamente necesario, bajo el lema “date la vuelta, no te ahogues”.