Desde 25 dólares: Revelan el costo de la nueva pastilla diaria para bajar de peso en EUA

La primera pastilla diaria con GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1), el medicamento Wegovy de Novo Nordisk para perder peso, ya está disponible para los consumidores en Estados Unidos.

La empresa anunció que las personas con receta médica pueden recoger la pastilla en farmacias físicas o recibirla mediante compañías de telemedicina, ampliando así su acceso a nivel nacional, de acuerdo con ABC News.

Dave Moore, director de operaciones de Novo Nordisk en EEUU, aseguró en una entrevista que esta estrategia permite ofrecer la píldora a través de todos los canales de manera simultánea, incluyendo farmacias como CVS y Costco, y seguros comerciales desde el primer día.

La píldora oral Wegovy, aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) en diciembre, es una versión de semaglutida que funciona ralentizando el tránsito gástrico y suprimiendo el apetito, favoreciendo la pérdida de peso.

En cuanto a los costos, la pastilla Wegovy tiene un copago de $25 o menos por mes cuando se cubre con seguro. Sin cobertura, el precio varía entre $149 y $299, según la dosis. Esto contrasta con la versión inyectable, que supera los $300 mensuales sin seguro.

Los ensayos clínicos muestran que la pérdida de peso y los efectos secundarios gastrointestinales —como náuseas, diarrea y vómitos— son similares entre la versión oral y la inyectable.

Por qué la pastilla resulta más económica que la inyección

Una de las principales razones por las que la pastilla GLP-1 es más barata de producir que la inyección es su logística más simple. No requiere refrigeración ni transporte especializado, y la producción diaria de comprimidos tiene un costo menor en comparación con los medicamentos inyectables, que deben mantenerse a temperaturas controladas y garantizar envases estériles.

Además, la administración oral elimina la necesidad de agujas, jeringas y entrenamiento del paciente para la inyección semanal, lo que reduce gastos asociados al tratamiento. Los laboratorios también destacan que la producción de comprimidos permite escalabilidad más rápida y menores costos unitarios por dosis.

Competencia y próximas novedades

Eli Lilly, un competidor de Novo Nordisk, también desarrolla una píldora GLP-1, llamada Orforglipron, que podría aprobarse pronto por la FDA.

Al igual que Wegovy oral, se espera que este medicamento ofrezca resultados de pérdida de peso comparables a las inyecciones, aumentando la competencia y posiblemente reduciendo aún más los costos para los pacientes.

Los especialistas destacan que la llegada de estas pastillas con aprobación de la FDA podría cambiar la manera en que los adultos con sobrepeso acceden a tratamientos GLP-1, ofreciendo una alternativa menos invasiva y más económica que las inyecciones tradicionales.