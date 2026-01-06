El horario de verano en EUA se adelanta en 2026

El cambio de horario en Estados Unidos tendrá una particularidad en 2026, ya que el ajuste al horario de verano se realizará antes de lo que muchas personas anticipan. Tras un invierno marcado por condiciones climáticas severas, este cambio marca uno de los primeros indicios del inicio de la primavera.

El DST (Daylight Saving Time) comenzará oficialmente el domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 de la madrugada, momento en el que los relojes deberán adelantarse una hora. Esta fecha representa el inicio más temprano posible en el calendario para este sistema y se adelanta respecto al cambio aplicado en 2025.

Como consecuencia del ajuste, el domingo tendrá solo 23 horas, lo que significa que millones de personas perderán una hora de sueño. La mayoría de los dispositivos electrónicos actualizarán la hora de forma automática, pero los relojes analógicos deberán ajustarse manualmente antes de ir a dormir la noche del sábado.

El DST inicia cada año el segundo domingo de marzo y finaliza el primer domingo de noviembre, cuando se regresa al horario estándar. El objetivo es aprovechar mejor la luz solar durante las tardes.

Actualmente, el ajuste no es permanente en Estados Unidos. Iniciativas como la plataforma Sunshine Protection Act han buscado establecerlo durante todo el año, pero el tema sigue generando divisiones políticas sobre si debe mantenerse el horario estándar o el de verano.

El DST no se aplica en Hawái ni en la mayor parte de Arizona. Además, la Uniform Time Act (Ley de Tiempo Uniforme) establece que cualquier estado que quiera dejar de hacer el cambio de horario debe contar con la aprobación del Congreso, lo que ha impedido hasta ahora una modificación a nivel nacional.