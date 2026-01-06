Alivio en la factura de luz: Consumers Energy da crédito de $250 a clientes de Michigan

El inicio de 2026 trae alivio económico para miles de hogares en Michigan. Consumidores elegibles podrán acceder a créditos promedio de $250 dólares que se aplicarán directamente a sus facturas de energía durante la temporada invernal. La medida forma parte de los programas de asistencia energética disponibles en el estado y está dirigida a clientes con ingresos calificados.

El beneficio será otorgado a usuarios de Consumers Energy, el mayor proveedor de energía de Michigan, y se aplicará de forma automática a las cuentas que cumplan con los requisitos establecidos. Las autoridades estatales y la compañía instan a los residentes que califiquen a realizar la solicitud correspondiente para acceder al programa.

Programas de asistencia energética disponibles en Michigan

Michigan cuenta con diversos programas diseñados para ayudar a los hogares a mantenerse al día con el pago de los servicios energéticos durante los meses de mayor consumo. Estas iniciativas ofrecen opciones de pago asequibles a clientes cuyos ingresos se encuentran dentro de los parámetros establecidos por las autoridades.

Consumers Energy administra varios de estos programas y destaca que el objetivo principal es garantizar el acceso equitativo a la energía. Desde la compañía señalaron que los fondos están destinados a los clientes más vulnerables, con el fin de reducir la carga económica que representan las facturas de electricidad y calefacción en invierno.

Cómo funciona el Crédito para Calefacción del Hogar

Uno de los principales beneficios disponibles es el Crédito para Calefacción del Hogar (HHC, por sus siglas en inglés). Las solicitudes para este programa se habilitaron el 1 de enero y están dirigidas a clientes de Consumers Energy cuyos ingresos se ubiquen por debajo del 110% de la línea federal de pobreza.

El crédito tiene un valor promedio de $250 dólares y se refleja automáticamente en la factura de energía de los usuarios aprobados, sin necesidad de realizar gestiones adicionales una vez aceptada la solicitud. Funcionarios estatales remarcaron la importancia de aplicar al programa dentro de los plazos establecidos para garantizar el acceso al beneficio durante el invierno.

Esta asistencia se suma a otras iniciativas energéticas que buscan reforzar la estabilidad del suministro y el apoyo a los hogares de Michigan en un contexto de alta demanda estacional.