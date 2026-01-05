Cancelan su seguro de vivienda por imágenes con un dron: El caso que alerta a propietarios en California

Joan Van Kuren, residente de Modesto, California, recibió una notificación de la Compañía de Seguros de Automóviles y Hogares de California (CSAA), que forma parte de la aseguradora Asociación Automovilística Americana (AAA), informándole que su póliza de hogar no sería renovada. La empresa alegó un aumento sustancial de riesgos en su propiedad. Según Van Kuren, la aseguradora habría usado un dron para inspeccionar su casa.

“Me dijeron que volaron un dron sobre mi casa y la inspeccionaron. Es como si alguien estuviera mirando por tus ventanas”, relató Van Kuren a CBS Sacramento.

Por su parte, CSAA negó utilizar drones y aseguró que se valen de imágenes aéreas propias para evaluar riesgos y determinar la cobertura de sus clientes.

¿Es legal que los drones inspeccionen casas en California?

Según expertos en derecho y reportes de ABC 7 San Francisco, utilizar drones para inspecciones de seguros no es ilegal siempre que no se empleen para espiar ventanas u otros espacios privados, lo que constituiría un delito de invasión a la privacidad.

Las leyes pueden variar según la ciudad o el estado, por lo que los propietarios deben informarse sobre la regulación local.

Las aseguradoras pueden decidir no renovar una póliza por motivos de riesgo, lo que difiere de una cancelación que ocurre por impago o fraude.

En caso de desacuerdo, los clientes pueden apelar la decisión contactando la división de asuntos al consumidor de la aseguradora o presentando una queja ante el regulador estatal.

Actualmente, expertos en seguros advierten que este tipo de inspecciones aéreas refleja una tendencia creciente en la industria hacia el uso de tecnología para evaluar riesgos y agilizar procesos. Por ello, es fundamental que los asegurados revisen con atención sus pólizas, conozcan sus derechos legales y mantengan comunicación directa con sus agentes para evitar sorpresas o decisiones inesperadas sobre la cobertura de sus hogares.