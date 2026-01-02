Alerta en Colorado: Un puma ataca a una mujer que hacía senderismo, investigan su muerte

Una mujer fue hallada muerta el jueves en un sendero de Crosier Mountain, en el condado de Larimer, Colorado, en lo que las autoridades creen que podría haber sido un ataque de puma, un suceso extremadamente raro, según informó CNN .

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW, por sus siglas en inglés) detalló que excursionistas avistaron al puma cerca de la víctima alrededor de las 12:15 pm, y que intentaron ahuyentar al animal arrojándole piedras antes de descubrir que la persona no tenía pulso.

“Los ataques de pumas en Colorado se consideran muy raros”, declaró Kara Van Hoose, portavoz del CPW, en una conferencia de prensa.

La agencia indicó que desde 1990 se han registrado 28 ataques de pumas, pero el último que resultó mortal ocurrió en 1999, según los registros oficiales.

El CPW agregó que se espera que el forense del condado de Larimer revele la identidad de la víctima y la causa oficial de la muerte en los próximos días.

Investigación y medidas de seguridad

El Departamento de Parques y Vida Silvestre informó que los agentes dispararon a un puma en el lugar de los hechos, y que posteriormente rastrearon y sacrificaron a otro felino en la zona como medida de seguridad pública, de acuerdo con el reporte de CNN .

Ambos animales serán sometidos a pruebas de ADN para confirmar si alguno fue responsable del ataque y a exámenes para descartar enfermedades como rabia o gripe aviar.

Colorado cuenta con entre 3,800 y 4,000 pumas, cuya población ha crecido desde que fueron clasificados como especie de caza mayor en 1965, según información del CPW. Estos felinos habitan principalmente matorrales y bosques de baja altitud, y se alimentan de ciervos y alces.

El CPW recomendó a quienes se encuentren con un puma que hagan ruido, levanten objetos sobre la cabeza para parecer más grandes y retrocedan lentamente, como medidas de precaución ante posibles encuentros con estos animales salvajes.