Doble homicidio en Florida: Un disfraz delató a una mujer acusada de asesinar a sus dos exesposos el mismo día

Un violento caso ha tomado relevancia en Florida después de que Susan Avalon fuera arrestada por asesinar a dos de sus exesposos en menos de 24 horas. Las autoridades indicaron que la mujer utilizó un disfraz para acercarse a una de las víctimas durante los ataques.

El primer ataque se registró en el vecindario Heritage Harbour, en Bradenton, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee en un comunicado.

Deputies in Florida say Susan Avalon, the woman suspected of shooting two of her ex-husbands last Wednesday, had tipped off police to one of the crimes with her response to a question. https://t.co/X7RINiG9cA — WGN TV News (@WGNNews) December 24, 2025

De acuerdo con el informe de la Oficina del Alguacil de Manatee, Avalon se presentó en la vivienda de su primer exesposo, un hombre de 54 años, teniendo en sus manos una bolsa robada de un restaurante local y utilizando una ropa similar a una repartidora de comida para que el hombre abriera la puerta.

Una vez dentro, la víctima recibió múltiples disparos, aunque sobrevivió el tiempo suficiente para señalar a su exesposa como responsable. En la residencia se encontraba la hija de 15 años del hombre, quien la vio huir una camioneta Honda Odyssey plateada.

Una pregunta también la delató frente a las autoridades

Gracias a lectores de matrículas, los detectives rastrearon el vehículo hasta el condado de Citrus, donde localizaron a Avalon horas después. Al llegar, los oficiales hallaron que la mujer intentaba limpiar la camioneta con cloro y trapos, presuntamente para eliminar evidencia de los disparos.

El momento clave de la investigación ocurrió durante el interrogatorio inicial, cuando Avalon preguntó: “¿Cuál de ellos?”, en referencia a sus exesposos.

Esto llevó a las autoridades a buscar al segundo exesposo de Avalon en Tampa, Florida, donde fue encontrado muerto a tiros en su residencia, dijo el sheriff del condado de Manatee.

La policía investiga más antecedentes penales

Tras los hechos, la Fiscalía de Florida anunció su intención de buscar la pena de muerte debido a la gravedad del doble homicidio.

Según testigos y declaraciones de su actual pareja, Avalon mostró un comportamiento inusual tras los crímenes debido a que se duchó completamente vestida y lanzó insultos contra sus exparejas.

El historial judicial de la mujer incluye deudas de manutención infantil, arrestos por abuso infantil y disputas de custodia desde 2004 en distintos estados como Virginia y Florida.

Actualmente enfrenta cargos por asesinato en segundo grado, aunque la Fiscalía buscará elevar los cargos por la naturaleza de los crímenes.