Registro de Vehículos en California: 5 requisitos que deben cumplir los inmigrantes en 2026

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) es la entidad encargada de gestionar el registro de vehículos en el estado. A partir del 1° de enero de 2026 , los inmigrantes deberán cumplir con ciertos requisitos para registrar un vehículo, incluyendo la presentación de documentos de identidad y comprobantes de residencia.

¿Qué se necesita para completar el registro para registrar un vehículo en California?

El DMV solicita la licencia de conducir o tarjeta de identificación de California de cada propietario.

Los inmigrantes pueden usar la licencia AB 60, que permite conducir legalmente aunque no puedan comprobar su estatus migratorio, siempre que presenten evidencia de identidad y residencia en el estado.

Los formularios y documentos necesarios varían según si el vehículo se compra en un concesionario o a un particular.

Vehículo comprado en un concesionario

Formulario Solicitud de Título o Registro (REG 343) para vehículos nuevos.

Certificado de Título para vehículos usados, de California o de otro estado.

Si el título se perdió o está dañado, completar REG 227 para reemplazo o transferencia.

Firmas del vendedor y del comprador en el título.

Pago de tarifas de transferencia o impuestos aplicables.

Posibles documentos adicionales: REG 262, REG 256, certificación de smog y REG 139 según corresponda.

Vehículo comprado a un particular

Título del vehículo firmado por el vendedor y el comprador.

Si el título está perdido o dañado, completar REG 227.

Factura de venta si el vendedor no es el propietario registrado.

Registro del kilometraje del odómetro si el vehículo tiene menos de diez años; usar REG 262 si el título no permite anotarlo.

Certificación de smog.

Pago de tarifas y el impuesto de uso correspondiente.

Los compradores tienen 10 días después de la adquisición para transferir la propiedad, y los vendedores deben informar la venta al DMV dentro de cinco días. Además, los nuevos residentes o quienes comiencen a trabajar en California cuentan con 20 días para registrar su vehículo.

Cumplir con estos requisitos garantiza que el vehículo quede registrado legalmente y que el propietario cumpla con las normas estatales, evitando sanciones o problemas legales posteriores.

