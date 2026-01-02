Suspensión de visas: Estas son las nuevas restricciones migratorias de EUA que entraron en vigor en 2026
Estados Unidos activó nuevas medidas migratorias y restricciones que buscan fortalecer la seguridad nacional y mejorar los procedimientos de verificación en los puntos de ingreso a partir de enero de 2026.
Las disposiciones suspenden temporalmente la emisión de algunas visas y establecen controles adicionales de seguridad para los viajeros, sin revocar automáticamente las visas previamente emitidas.
Se prevé que estas restricciones sean revisadas periódicamente , en función de la evolución de los riesgos de seguridad y de la cooperación internacional. Además, se contemplan excepciones limitadas para casos diplomáticos, oficiales o humanitarios, evaluadas individualmente con la documentación correspondiente a través de embajadas, consulados y autoridades migratorias.
Cambios en visas H-1B y controles de ingreso
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) modificó el sistema de selección de visas H-1B.
Ahora se prioriza a los solicitantes con salarios más altos, aunque se mantiene el límite anual de 85,000 visas, con el objetivo de atraer talento especializado y proteger el empleo nacional.
El Departamento de Seguridad Nacional publicó una regla para el programa de visas H-1B para proteger a los trabajadores y estadounidenses y sus salarios. Por mucho tiempo, el programa H-1B no cumplió con la intención del Congreso.— USCIS Español (@USCIS_es) December 23, 2025
Conozca más: https://t.co/5H4jTH594M pic.twitter.com/xzaxSThoqG
Los procedimientos de ingreso y residencia también se reforzaron mediante verificaciones biométricas, controles de antecedentes y ajustes en tarifas de trámites migratorios.
Las agencias federales recomiendan a los viajeros consultar las actualizaciones oficiales en los portales del Departamento de Estado, USCIS y CBP antes de planear su viaje.
Países afectados y excepciones
Las restricciones impactan principalmente a ciudadanos de Burkina Faso, Laos, Mali, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Siria, según informó el Departamento de Estado. La vigencia de estas medidas es indefinida, aunque se revisará periódicamente en función de la evolución de los riesgos de seguridad y la cooperación internacional.
Se contemplan excepciones limitadas para casos diplomáticos, oficiales o humanitarios. Cada solicitud será evaluada de manera individual y debe presentarse con documentación que respalde la condición especial del solicitante, gestionada a través de embajadas, consulados y agencias migratorias.
