Donald Trump rompe el silencio y aclara qué causó los moretones en sus manos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, rompió el silencio y reveló la que sería la causa de los moretones visibles en sus manos, luego de semanas de especulación sobre su estado de salud.

De acuerdo con una entrevista concedida a The Wall Street Journal , el mandatario explicó que las manchas en su mano derecha están relacionadas con el consumo de aspirina, minimizando así las preocupaciones públicas.

En las últimas semanas, Trump había generado inquietud pública tras aparecer en distintos eventos con un hematoma visible en su mano derecha. Trump ha sido visto con un hematoma de aspecto familiar en el mismo lugar, que en ocasiones cubre con maquillaje , lo que avivó las especulaciones sobre su estado de salud.

Trump desmiente exámenes médicos de mayor complejidad

Durante la conversación con el medio estadounidense, Trump desmintió declaraciones previas que señalaban que se había sometido a una resonancia magnética, aclarando que se trató únicamente de una tomografía. “Algo menor, una tomografía”, afirmó el mandatario, restando importancia al examen médico.

El presidente sostuvo que estos estudios formaron parte de controles rutinarios y que no obedecen a ninguna condición grave. En ese contexto, aseguró que su salud “es perfecta”, aunque manifestó su molestia por las constantes preguntas sobre su condición física.

Trump también criticó lo que considera un exceso de especulación mediática, señalando que interpretaciones erróneas de procedimientos médicos comunes han alimentado dudas innecesarias sobre su bienestar.

La salud del mandatario vuelve al centro del debate público

Al término del primer año de su segundo mandato, la salud del mandatario ha vuelto a ser tema de debate, no solo por los moretones persistentes en sus manos, sino también por imágenes recientes en las que sus tobillos han aparecido visiblemente hinchados.

Estos signos han provocado interrogantes entre analistas y ciudadanos, especialmente debido a la edad del presidente. No obstante, Trump ha reiterado que no existe motivo de preocupación médica.

Pese a las aclaraciones, el estado de salud del presidente continúa siendo un asunto de interés público.