Tragedia en Año Nuevo: Abuela cae por la borda de un crucero y sigue desaparecida

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que suspendió la búsqueda de una mujer de 77 años que cayó por la borda del crucero Nieuw Statendam, operado por Holland America Line, el día de Año Nuevo. La tragedia ocurrió aproximadamente a 40 millas al noreste de Sabana , Cuba, mientras la embarcación navegaba por el mar Caribe.

El personal del crucero y las tripulaciones de la Guardia Costera realizaron operaciones de búsqueda durante unas ocho horas en un área de 1.700 kilómetros cuadrados, pero la Guardia Costera anunció el jueves que la búsqueda se suspende “a la espera de nueva información”.

El Nieuw Statendam había partido de Fort Lauderdale , Florida, el 27 de diciembre para un crucero de siete días, con escalas previstas en Cayo Hueso antes de regresar a puerto. Debido a la búsqueda, la escala prevista para el 2 de enero fue cancelada.

Holland America Line expresó: “Nos entristece profundamente confirmar que, mientras navegaba en aguas al norte de Cuba, un pasajero del Nieuw Statendam cayó al agua esta mañana. Nuestro equipo de asistencia familiar está apoyando a la familia del pasajero y acompañamos a sus seres queridos en estos momentos difíciles”, indicó la compañía.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Operativo de búsqueda

Las tripulaciones recorrieron 1.100 kilómetros cuadrados por aire y mar, empleando todos los recursos disponibles. A pesar del esfuerzo, las condiciones y la extensión de la zona hicieron imposible continuar la búsqueda sin nueva información.

La Guardia Costera señaló que la operación podría reanudarse si se reciben datos adicionales que permitan localizar a la pasajera.

La tragedia ocurre en un contexto de navegación regular de Holland America Line, que mantiene estrictos protocolos de seguridad para pasajeros y tripulación, aunque reconoce que accidentes pueden suceder incluso en rutas habituales de cruceros por el Caribe.