Tormenta invernal paraliza aeropuertos de Nueva York
Las aerolíneas instan a los pasajeros a verificar el estado de sus itinerarios antes de salir de casa, mientras la nieve y la baja visibilidad complican el regreso de las vacaciones y los viajes de Año Nuevo.
- Los tres aeropuertos principales que sirven a la ciudad de Nueva York (LaGuardia, John F. Kennedy y Newark Liberty) reportan interrupciones masivas, con porcentajes significativos de su programación diaria cancelada.
- La combinación de nieve, hielo y fuertes vientos ha obligado a la Administración Federal de Aviación (FAA) a implementar programas de demora en tierra (ground stops) para gestionar la seguridad.
- Las autoridades aeroportuarias piden a los viajeros no acudir al aeropuerto a menos que su vuelo esté confirmado, ya que las terminales se encuentran saturadas de pasajeros varados.