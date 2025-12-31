inklusion.png Sitio accesible
OFICIAL: Metro amplía su horario este 31 de diciembre por Año Nuevo y su celebración en CDMX

Video capta el momento exacto en que un auto “sale volando” y aterriza en una piscina en Las Vegas

Cámaras de seguridad en Las Vegas registraron un accidente de película cuando un vehículo a alta velocidad perdió el control, atravesó una barda y salió proyectado por el aire hasta caer en la piscina de una vivienda.

Por:  Redacción adn Noticias

  • El coche aterrizó boca abajo dentro de la alberca, complicando la situación para la ocupante.
  • Vecinos que presenciaron el estruendo alertaron al 911 y ayudaron a los oficiales a sacar a la mujer del vehículo sumergido antes de que se ahogara.