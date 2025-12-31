Subida salarial de Año Nuevo: 19 estados de EE.UU. aumentarán el salario mínimo a partir de enero de 2026
Estos aumentos, impulsados mayoritariamente por ajustes automáticos ligados a la inflación y legislaciones escalonadas, buscan compensar el alto costo de vida, ampliando la brecha con el salario base federal que permanece estancado.
- La medida afecta a casi el 40% del país, incluyendo estados con grandes poblaciones como California, Nueva York, Florida, Illinois y Nueva Jersey.
- El estado de Washington y California continúan liderando con las tarifas por hora más altas de la nación, superando significativamente los $16-$17 dólares por hora en muchas jurisdicciones.
- En la mayoría de los casos (como en Arizona, Colorado y Maine), el incremento no es una nueva ley política, sino un ajuste automático basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para asegurar que el sueldo no pierda poder adquisitivo frente a la inflación.
- Mientras estos 19 estados avanzan, el salario mínimo federal se mantiene en $7.25 la hora, una cifra que no ha cambiado desde 2009, lo que crea una disparidad económica cada vez más marcada entre las diferentes regiones del país.