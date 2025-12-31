Trump confirma bombardeo a una instalación de narcotráfico en Venezuela
El presidente Donald Trump declaró públicamente que las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un bombardeo estratégico contra una instalación vinculada al narcotráfico en territorio de Venezuela.
- Este bombardeo ocurre en un momento de tensión máxima (recordando el incidente previo con el avión de JetBlue), sugiriendo una postura más agresiva de la administración Trump (2025-2029) frente a amenazas percibidas en el hemisferio.
- Aunque se mencionó una “gran explosión”, los primeros reportes citados por el mandatario se centraron en daños materiales a la infraestructura criminal, sin detallar inicialmente víctimas civiles o militares venezolanas, aunque esto suele ser parte del desarrollo posterior de la noticia.