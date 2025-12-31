inklusion.png Sitio accesible
Policías rescatan a una mujer que intentaba saltar de un puente un día después de Navidad

Oficiales de policía en Tennessee lograron evitar una tragedia al rescatar a una mujer angustiada que se encontraba al borde de un puente con intenciones de saltar el pasado 26 de diciembre.

  • Utilizando técnicas de desescalada y acción física oportuna, los policías lograron acercarse a la mujer y asegurarla antes de que pudiera hacerse daño.
  • Las autoridades aprovecharon el suceso para recordar a la ciudadanía que existen recursos disponibles.
  • La mujer fue trasladada a un hospital para recibir la evaluación y el tratamiento psicológico necesario.