¡Captado en cámara! Mujer en Las Vegas choca contra una pared y se salva por un milímetro de la muerte gracias a una piscina

Una mujer en Las Vegas se salvó por milímetros de la muerte durante un impactante accidente, cuando su automóvil se estrelló contra la pared de un patio trasero y ella salió expulsada directamente a una piscina, según informaron las autoridades y quedó registrado en un video de vigilancia.

El hecho ocurrió la noche del 15 de diciembre y dejó al propietario del hogar, Cletis Reed, sorprendido por la magnitud del choque.

“Sonó como un tren de carga. Pensé que algo había pasado en la calle y al salir vi todo mi patio destruido”, relató Reed. “Todo voló por los aires. Habría sido mortal de otra manera”, añadió para Fox News.

El vehículo quedó parcialmente sobre el techo de una casa de piscina, y la conductora aterrizó en la sección menos profunda de la piscina, donde, según Reed, el accidente pudo haber tenido un desenlace fatal de solo haberse movido un metro más.

La mujer estaría presuntamente bajo los efectos del alcohol, pero estaba consciente cuando fue sacada del agua y, pese al impacto, logró ponerse de pie poco después.

Las reparaciones tras el accidente podrían superar los 300,000 dólares

De acuerdo con el informe policial, la conductora circulaba a exceso de velocidad antes de chocar contra la pared de bloques, lo que provocó que el automóvil girara en el aire y la lanzara a la piscina. El vehículo quedó en tal posición que fue necesario utilizar una grúa para retirarlo del patio.

El accidente causó daños significativos en la propiedad de Reed, quien había invertido sus ahorros en construir la residencia, incluyendo una piscina de 25,000 galones. Además, el agua quedó contaminada con aceite de motor y se estima que las reparaciones podrían superar los 300,000 dólares , incluyendo la limpieza y posible vaciado completo de la piscina.

Reed comentó que todavía tiene problemas para dormir, recordando constantemente el momento en que la conductora terminó en el agua. “Realmente no puedo dejar de repasarlo en mi cabeza”, dijo para los medios de comunicación.

La conductora fue trasladada a un hospital y se sabe que tiene antecedentes de infracciones de tránsito. Hasta el momento, las autoridades de Las Vegas no han confirmado si enfrentará cargos adicionales por el accidente.