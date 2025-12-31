Una mujer latina acumula $165,000 en multas por estacionarse en su propia casa en Florida

Una madre latina de Lantana, Florida, se encuentra en medio de una batalla legal que terminó con multas que superan los $165,000 dólares por estacionar vehículos en la entrada de su propia vivienda. La Corte Suprema de Florida decidió no revisar el caso , cerrando así años de disputas legales.

Sandy Martínez, madre soltera de tres hijos, recibió sanciones que podían llegar a $250 diarios por estacionar vehículos que sobrepasaban apenas el límite del estacionamiento debido a que los cauchos de los vehículos tocaban ligeramente el césped. A estas multas se sumaron cargos adicionales por daños menores en la propiedad, incluyendo fisuras en la entrada por un monto de $16,125 y una cerca afectada tras una tormenta y por la cual fue sancionada con $47,375.

El conflicto surgió porque las autoridades consideraron que los automóviles excedían por centímetros el ancho permitido del estacionamiento, lo que, según la ley, constituía una violación de la ordenanza municipal. Con el tiempo, las sanciones se acumularon, alcanzando cifras que Martínez considera excesivas e injustas frente a la infracción.

A un paso de perder su vivienda en Florida

Martínez denunció que estas sanciones le han impedido vender su vivienda, aunque la protección de homestead la protege de ejecuciones hipotecarias. Fue representada por el Institute for Justice, que argumentó que las multas violan la Cláusula de Multas Excesivas de la Constitución de Florida, al ser desproporcionadas frente a infracciones menores.

A pesar de estos argumentos, la Corte Suprema estatal no revisó el caso, dejando en pie las decisiones de tribunales inferiores y cerrando la vía legal para reducir o eliminar las sanciones.

“Que una familia tenga que enfrentar multas de seis cifras por estacionar en su propia propiedad es sorprendente”, señaló Ari Bargil, abogado del Institute for Justice, quien criticó la decisión por considerar que podría dejar desprotegidos a otros propietarios en el estado.

Acumulación de deudas en Florida

Las sanciones acumuladas por Sandy Martínez no solo representan un desafío legal, sino también un golpe significativo a su economía y tranquilidad.

La madre soltera asegura que las multas han dificultado la posibilidad de vender su vivienda y han generado estrés constante para ella y sus tres hijos.

Además, la suma total de más de $165,000 convierte un problema menor de estacionamiento en una carga financiera que muchos considerarían desproporcionada.

El Institute for Justice, que la representa, subraya que casos como este pueden afectar a otros propietarios en Florida , quienes podrían enfrentar sanciones similares por infracciones mínimas en sus propiedades, evidenciando un posible abuso de las multas municipales.