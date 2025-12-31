TikTok define su futuro en Estados Unidos este 2026
La compañía anunció una “empresa conjunta”, diseñada para blindar los datos de los usuarios estadounidenses y cortar lazos operativos directos con su matriz china ByteDance.
- La noticia detalla la formación de una Joint Venture (empresa conjunta) que actuará como la entidad gestora de la aplicación dentro de territorio estadounidense, transfiriendo el control de los algoritmos y datos a servidores locales.
- Se establece 2026 como el año clave en el que se “cerrará" (completará) legal y técnicamente este acuerdo, marcando el fin de la incertidumbre sobre la permanencia de la app en las tiendas de Apple y Google.
- Esta maniobra busca satisfacer las demandas del gobierno de EE.UU. sobre la seguridad nacional, garantizando que el Partido Comunista Chino no tenga acceso a la información de los ciudadanos americanos.
- La reestructuración permitirá que millones de creadores de contenido y pequeñas empresas en EE.UU. continúen utilizando la plataforma sin el temor a un apagón digital inminente.