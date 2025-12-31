Florida construye autopista con carga inalámbrica para tu vehículo eléctrico mientras conduces

La Autoridad de Autopistas de Florida Central ( CFX ) confirmó el desarrollo de una autopista de 4,4 millas que conectará los condados de Lake y Orange e incorporará tecnología de carga inalámbrica para tu vehículo eléctrico. El proyecto contempla un tramo capaz de transferir energía no solo cuando los vehículos estén detenidos, sino también mientras circulan, una innovación que será evaluada en condiciones reales de uso.

Con una inversión que supera los $540 millones de dólares, la iniciativa busca mejorar la conectividad entre zonas de rápido crecimiento y, al mismo tiempo, funcionar como un laboratorio a escala real para la carga inalámbrica dinámica. Dentro del trazado total, se incluirá un segmento de 0,75 millas con bobinas inductivas instaladas bajo el pavimento de hormigón, desarrolladas por la empresa ENRX.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cómo funcionará la carga inalámbrica en la autopista

Las bobinas inductivas generarán un campo magnético capaz de suministrar hasta 200 kilovatios de potencia de forma inalámbrica, un nivel comparable al de los cargadores rápidos de corriente continua actualmente disponibles. Esta energía se transferirá a los vehículos equipados con el hardware adecuado mientras se desplazan a velocidad de autopista por el tramo electrificado.

Sin embargo, la mayoría de los vehículos eléctricos que se comercializan hoy en Estados Unidos no cuentan con los sistemas necesarios para aprovechar esta tecnología. Por este motivo, el proyecto es considerado principalmente un piloto experimental, orientado a evaluar la viabilidad técnica, la eficiencia energética y la interoperabilidad entre distintos tipos de vehículos eléctricos.

Impacto previsto y cronograma del proyecto

El foco principal de la autopista electrificada no está puesto en los automóviles particulares, sino en las flotas comerciales. Camiones de larga distancia, furgonetas de reparto y vehículos de servicio podrían beneficiarse de una reducción significativa en los tiempos de inactividad asociados a la recarga, optimizando operaciones y recorridos.

Aunque el impacto inmediato para los conductores particulares será limitado, el proyecto refleja el interés de las autoridades estatales por avanzar en soluciones que faciliten la adopción de los vehículos eléctricos. La carga inalámbrica dinámica es vista como una tecnología con potencial para transformar la infraestructura vial y los hábitos de uso de los VE a largo plazo.

La construcción general de la Carretera Estatal 516 ya está en marcha. El tramo electrificado comenzará a desarrollarse en junio de 2026, mientras que la finalización total de la autopista está prevista para 2029. El piloto inicial se centrará en validar el sistema en condiciones reales y mejorar la compatibilidad entre distintos modelos de vehículos eléctricos.