Lo que cambia en 2026: Estas son las 6 leyes que afectarán a millones en EUA

El año 2026 trae consigo cambios y leyes importantes que afectarán a millones de estadounidenses en diversos ámbitos de su vida cotidiana. Desde modificaciones en los salarios y beneficios laborales hasta regulaciones sobre tecnología, educación, alimentos y protección animal, el inicio del año viene acompañado de un panorama legal renovado.

Algunos cambios actualizan normas existentes, mientras que otros introducen reformas más amplias que podrían alterar la forma en que millones de personas viven, consumen y trabajan.

Para comprender mejor estas novedades, a continuación presentamos las principales leyes que entran en vigor en 2026.

Aumento del salario mínimo en 19 estados

A partir del 1 de enero de 2026, al menos 19 estados incrementarán su salario mínimo, incluyendo California, Nueva York, Arizona y Hawaii. Algunos estados, como Hawaii, alcanzarán $16 por hora, el quinto salario mínimo más alto del país, mientras que Minnesota registrará el incremento más pequeño, a $11,41 por hora.

Los trabajadores a tiempo completo en estos estados podrán ver aumentos anuales que van desde $582 hasta $4,160, dependiendo del estado y del salario previo. Estos incrementos afectan a millones de empleados, especialmente en sectores de servicios y ventas minoristas.

Otros estados, como Alaska y Oregon, implementarán sus aumentos en julio de 2026, mientras que Florida lo hará en septiembre. Cabe recordar que aún hay 20 estados donde el salario mínimo se mantiene en $7,25 o no existe, por lo que las diferencias regionales continúan siendo significativas.

Regulaciones sobre inteligencia artificial (IA)

Illinois reforzará su Human Rights Act para prohibir que los empleadores usen IA de manera que cause discriminación en el trabajo, y exigirá transparencia en su uso para contrataciones o decisiones laborales. Esta medida busca proteger a los empleados frente a sesgos tecnológicos.

Texas introducirá reglas más ligeras sobre IA en el ámbito laboral, mientras que California dará un paso más ambicioso, obligando a realizar controles de seguridad y reportes de transparencia en los sistemas de IA más avanzados, además de ampliar las protecciones contra contenido sexual no consensuado generado digitalmente o por IA.

Colorado implementará su Artificial Intelligence Act a mediados de 2026, exigiendo evaluaciones de impacto y salvaguardas contra discriminación a desarrolladores y usuarios de sistemas de IA de alto riesgo. Estas regulaciones representan un esfuerzo por equilibrar innovación y protección de derechos en un sector en rápido crecimiento.

Nuevos beneficios laborales y protecciones en el trabajo

Minnesota, Delaware y Washington actualizarán sus leyes de licencia pagada y beneficios familiares, ampliando el acceso de los trabajadores a días por enfermedad y cuidado familiar. Estas reformas buscan reducir la precariedad laboral y mejorar la calidad de vida de los empleados.

Nevada exigirá que algunos empleadores monitoreen la calidad del aire y limiten la exposición de trabajadores al humo de incendios forestales, mientras que Washington reforzará la seguridad de empleados que trabajan solos, como conserjes, guardias y personal hotelero.

California, además, exigirá que los fabricantes de tortillas agreguen ácido fólico a los productos de maíz, una medida de salud pública que busca prevenir defectos congénitos, aunque las pequeñas empresas que producen su propia masa estarán exentas. Maryland cubrirá exámenes preventivos de cáncer para bomberos sin costos adicionales, eliminando deducibles y copagos.

Prohibición de bolsas plásticas en California

A partir del 1 de enero, California cerrará las lagunas de la ley anterior y prohibirá las bolsas plásticas en supermercados, reemplazándolas por bolsas de papel reciclado con un cargo mínimo de 10 centavos.

La medida busca reducir la contaminación plástica y fomentar el reciclaje, obligando a los consumidores a adaptarse y a las tiendas a ajustar sus operaciones.

Esta ley sigue la tendencia ambiental del estado, que ya había impuesto restricciones parciales en 2014, pero que ahora se amplía para cubrir todo tipo de bolsas plásticas reutilizables de grosor superior que antes estaban permitidas.

Restricciones escolares y derechos del inquilino

California limitará o prohibirá el uso de celulares en clases con el Phone-Free School Act, mientras que Carolina del Norte exigirá bloquear el acceso a redes sociales en dispositivos escolares. El objetivo es reducir distracciones y mejorar el enfoque académico.

Además, en California, los propietarios deberán proporcionar electrodomésticos funcionales como estufa y refrigerador en viviendas de alquiler, asegurando condiciones mínimas de habitabilidad y una vida digna para los inquilinos.

Estas medidas reflejan un esfuerzo por equilibrar derechos y seguridad tanto en la educación como en la vivienda, mejorando estándares para estudiantes y residentes.

Restricciones en SNAP y protección animal

Seis estados (Hawaii, Missouri, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia) prohibirán el uso de beneficios SNAP para comprar dulces, refrescos y bebidas energéticas, una medida que busca promover hábitos de alimentación más saludables.

California prohibirá la desungulación no médica de gatos y aplicará regulaciones más estrictas a criaderos de perros y ventas de mascotas, garantizando transparencia y reduciendo problemas genéticos por reproducción masiva.