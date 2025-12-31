Dos helicópteros chocan en el aire en Nueva Jersey
Dos helicópteros colisionaron violentamente en el espacio aéreo de Nueva Jersey, provocando una caída fatal que fue grabada por testigos presenciales.
- La colisión involucró a dos aeronaves de ala rotatoria que, por razones aún bajo investigación, se cruzaron en la misma trayectoria de vuelo.
- El accidente cobró relevancia mediática inmediata debido a la existencia de un video (posiblemente de celular o cámara de seguridad) que documenta la secuencia completa del choque.
- Equipos de emergencia y bomberos se desplegaron rápidamente en la zona del impacto (generalmente un área abierta o aeródromo) para atender a las víctimas y contener los restos.