inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

OFICIAL: Metro amplía su horario este 31 de diciembre por Año Nuevo y su celebración en CDMX

Dos helicópteros chocan en el aire en Nueva Jersey

Dos helicópteros colisionaron violentamente en el espacio aéreo de Nueva Jersey, provocando una caída fatal que fue grabada por testigos presenciales.

Videos,
Enlace Latino

Por:  Redacción adn Noticias

  • La colisión involucró a dos aeronaves de ala rotatoria que, por razones aún bajo investigación, se cruzaron en la misma trayectoria de vuelo.
  • El accidente cobró relevancia mediática inmediata debido a la existencia de un video (posiblemente de celular o cámara de seguridad) que documenta la secuencia completa del choque.
  • Equipos de emergencia y bomberos se desplegaron rápidamente en la zona del impacto (generalmente un área abierta o aeródromo) para atender a las víctimas y contener los restos.