Emiten alertas de evacuación en Los Ángeles por riesgo de inundaciones durante celebraciones de Año Nuevo

Las autoridades del condado de Los Ángeles emitieron advertencias de evacuación preventiva en distintas zonas del área metropolitana de Los Ángeles debido al riesgo de inundaciones, deslizamientos de lodo y flujos de escombros provocados por un nuevo sistema de lluvias que afectará al sur de California durante las celebraciones de Año Nuevo.

Las alertas comenzaron a regir el 31 de diciembre a las 11:00 de la mañana, hora estándar del Pacífico (PST, Pacific Standard Time), y se concentran principalmente en zonas con cicatrices de incendios forestales, donde el suelo presenta mayor vulnerabilidad y aumenta la probabilidad de deslaves e inundaciones repentinas, de acuerdo con Fox Weather.

Entre los sectores bajo advertencia se encuentra una amplia zona de Malibú , afectada hace un año por el incendio Palisades, además de otras áreas cercanas a cañones y sectores montañosos del condado. Las autoridades advirtieron que las condiciones meteorológicas podrían deteriorarse rápidamente y afectar a millones de residentes.

Fuertes lluvias elevan el riesgo de inundaciones en el sur de California

De acuerdo con el FOX Forecast Center (Centro de Pronóstico de FOX), el evento está asociado a un sistema de baja presión que avanza desde el Pacífico subtropical y que provocará lluvias de moderadas a intensas en el sur de California hasta el jueves. Las precipitaciones comenzarían durante la víspera de Año Nuevo y alcanzarían su punto máximo el 1 de enero.

El riesgo de inundación se ve agravado por la saturación del suelo tras las intensas lluvias registradas durante Nochebuena, cuando se reportó el día más lluvioso en la historia del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. En localidades como Wrightwood, estas condiciones generaron inundaciones severas, con viviendas y vehículos cubiertos por lodo y escombros.

Las autoridades mantienen un riesgo de inundación repentina de nivel dos en una escala de cuatro desde Los Ángeles hasta Santa Bárbara, con acumulados estimados de 1 a 2 pulgadas de lluvia, y cantidades superiores en zonas montañosas. Para el viernes, la amenaza se extenderá hacia el norte de California, mientras los pronósticos anticipan un nuevo sistema meteorológico de mayor impacto durante el fin de semana.