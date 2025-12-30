Temor en Houston: Investigan si un asesino en serie está detrás de múltiples muertes en un río

El hallazgo de tres cuerpos en pantanos de Houston, Texas, ha reavivado el temor entre algunos residentes de la ciudad sobre la posibilidad de que un asesino en serie esté detrás de las muertes. Sin embargo, el fiscal principal del condado de Harris, Sean Teare, insistió en entrevistas recientes que no hay evidencia que respalde estas especulaciones.

“No hay nada, absolutamente nada, y quiero ser clarísimo, que indique que aquí hay alguien operando como asesino en serie”, declaró Teare en conversación con KPRC 2 .

Según el fiscal, las muertes registradas son resultado de múltiples factores desde criminalidad aislada hasta problemas sociales.

Nuevos hallazgos elevan el total de cuerpos, pero no revelan un patrón

Con los tres cuerpos recuperados la semana pasada, el número de cadáveres hallados en los pantanos de Houston en 2025 asciende a 34, cifra cercana al récord del año pasado de 35. Las autoridades destacan que cada caso es investigado individualmente , y que la coincidencia de cifras no implica necesariamente la existencia de un asesino en serie.

El fiscal aclaró que si bien algunos cuerpos fueron arrojados de manera criminal, se trata de incidentes aislados y que no hay evidencia de conexión entre ellos. Los análisis forenses son realizados por el Instituto de Ciencias Forenses , garantizando una investigación rigurosa de cada hallazgo.

Teare también señaló que muchas de estas muertes están vinculadas a la crisis de personas sin hogar en Houston. La falta de acceso a vivienda y a recursos básicos aumenta la exposición a peligros en áreas como los pantanos locales.

“Si fuéramos mejores a la hora de ayudar a nuestra población sin hogar, probablemente veríamos una disminución en las cifras”, dijo el fiscal. Este enfoque apunta a que los problemas sociales y ambientales son factores determinantes detrás de muchas de estas muertes, más allá de la criminalidad.

La oficina del fiscal mantiene un escuadrón especializado en casos sin resolver, encargado de investigar muertes no esclarecidas en el condado de Harris. Las autoridades continúan con la investigación incluso en los casos donde la causa de muerte no se ha determinado.