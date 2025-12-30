Salen a la luz imágenes de motocicletas incautadas por $40 millones relacionadas con el exolímpico Ryan James Wedding

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Los Ángeles anunció que las autoridades mexicanas realizaron una importante incautación de motocicletas de alto valor, presuntamente vinculadas a Ryan James Wedding , exatleta olímpico estadounidense y actualmente fugitivo de la justicia internacional. El decomiso alcanzaría un valor aproximado de 40 millones de dólares, según estimaciones preliminares de los investigadores.

A través de redes sociales, el FBI difundió las imágenes de la motocicletas y aseguró que la operación de incautación fue un éxito gracias a la coordinación entre autoridades mexicanas, canadienses, el FBI y la policía de Los Ángeles.

This month, Mexican authorities executed multiple search warrants and seized a large number of motorcycles with an estimated value of approximately $40 million USD believed to be owned by FBI's Top Ten Fugitive Ryan James Wedding.

Imágenes del decomiso, difundidas por el FBI de Los Ángeles en redes sociales, muestran decenas de motocicletas de lujo, consideradas por los investigadores como parte del patrimonio utilizado para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Funcionarios estadounidenses han ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Wedding, a quien también se le atribuye la planeación de asesinatos relacionados con disputas criminales y represalias contra testigos.

EEUU busca a exatleta olímpico vinculado al narco

James Wedding es uno de los 10 criminales más buscados por el FBI debido a que es un aliado directo del Cártel de Sinaloa dedicado al tráfico de cocaína y se le vincula con homicidios.

El exsnowborder olímpico canadiense compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 y según la información es responsable de Cártel de Sinaloa traficar toneladas de cocaína a través de Colombia y México para distribuirlas en Estados Unidos y Canadá.

De atleta olímpico a narcotraficante: Ryan Wedding el criminal comparado con Pablo Escobar y El Chapo Guzmán

Según el FBI, utilizan criptomonedas para mover y blanquear las ganancias del narco. Emplea métodos sofisticados para la planificación y ejecución de asesinatos demostrando un gran nivel de coordinación y crueldad lo que lo convierte en uno de los criminales más peligrosos del mundo.

Se le vincula con homicidios cometidos entre 2023 y 2025; dos asesinatos en Ontario, un crimen en las cataratas de Niágara y el homicidio de un testigo federal en Colombia.

FBI publica nueva foto de Ryan Wedding

Mediante redes sociales, el FBI publicó una fotografía recién obtenida de Ryan Wedding y se cree que fue tomada en México durante el verano de 2025.

En la imagen de se el exatleta olímpico acostado en una cama con el pecho descubierto y se puede observar que tiene un tatuaje de león.

The FBI is releasing a newly obtained photograph of FBI Top Ten Fugitive, Ryan Wedding. The photo is believed to have been taken of Wedding in Mexico during the summer of 2025.

#WANTED:

Ryan James Wedding is wanted for allegedly running and participating in a transnational…