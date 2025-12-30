Por apoyar con bombas y criptomonedas: Acusan a joven de Texas de intentar financiar a ISIS

Un joven de 21 años de Midlothian, Texas, fue acusado de intentar brindar apoyo material a ISIS tras entregar componentes de bombas y dinero en efectivo a agentes encubiertos del FBI, a quienes creía miembros del grupo terrorista, anunciaron autoridades federales.

Según la denuncia federal, John Michael Garza Jr. proporcionó precursores explosivos para ensamblar un artefacto con clavos, destinado a aumentar la letalidad de la explosión en un posible atentado. El arresto se produjo el 22 de diciembre, poco después de un encuentro con un agente encubierto, informó Fox News.

Radicalización a través de redes sociales

La investigación comenzó en octubre de 2025, cuando un empleado encubierto del NYPD detectó la cuenta de Garza en redes sociales.

Las autoridades sostienen que presuntamente Garza seguía cuentas pro-ISIS y compartía propaganda extremista, incluyendo videos de ataques suicidas y materiales instructivos para fabricar explosivos.

Durante aproximadamente dos meses, Garza envió criptomonedas a los agentes encubiertos, creyendo que serían utilizadas para comprar armas y financiar operaciones terroristas. Además, compartió propaganda oficial de ISIS y mensajes con instrucciones sobre el armado de bombas.

Entrega de materiales explosivos

El punto culminante de la operación ocurrió en la reunión del 22 de diciembre, cuando Garza entregó los componentes de la bomba a un agente que él consideraba un “hermano” de ISIS. Durante la entrega, explicó cómo mezclar los químicos y sugirió rodear el dispositivo con clavos para maximizar los daños.

La evidencia citada en la denuncia incluye transferencias de criptomonedas, propaganda digital y los componentes físicos entregados, todos documentados por las autoridades federales.

Garza fue presentado ante el tribunal el 23 de diciembre, y su audiencia de detención está programada para el 30 de diciembre en el Distrito Norte de Texas. De ser condenado por intentar brindar apoyo a una organización terrorista extranjera, podría enfrentar hasta 20 años de prisión.