Alerta global: 2025 fue uno de los años más calurosos de la historia

El año 2025 se ubicó entre los tres más calurosos desde que existen registros científicos, según una alerta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El promedio global de los últimos tres años superó 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales , un límite clave del Acuerdo de París.

Este incremento térmico no se debió únicamente a fenómenos naturales que normalmente moderan el calor, como La Niña, sino que también se refleja en el impacto de las actividades humanas. Los científicos advierten que esta tendencia sostenida aumenta la probabilidad de olas de calor, sequías, incendios forestales, lluvias extremas y otros fenómenos climáticos graves que afectan directamente a la vida de millones de personas.

En Estados Unidos, el cierre de 2025 y el inicio de 2026 presentan un panorama meteorológico muy distinto al que predominó durante gran parte de diciembre. Según los pronósticos para Año Nuevo, el país mostrará un mapa dividido, con nieve y frío persistente en el norte y el este, mientras que en el centro y el sur se esperan condiciones mucho más tranquilas, con temperaturas moderadas y cielos despejados en varias regiones.

Las emisiones actuales y los compromisos nacionales son insuficientes para revertir la trayectoria del calentamiento global

El Informe sobre la Brecha de Emisiones 2025, publicado por el PNUMA, alerta que los compromisos nacionales de reducción de emisiones —conocidos como NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional)— son insuficientes para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 °C. La OMM coincide en que, si no se intensifican las acciones, el mundo podría alcanzar 2,5 °C o más hacia finales de siglo.

Las naciones más emisoras, como Estados Unidos y China, muestran avances desiguales: mientras China incrementa la inversión en energías renovables, mantiene proyectos con carbón; Estados Unidos ha implementado medidas en la industria energética tradicional y revisado regulaciones ambientales. Sin embargo, ambos países necesitan acelerar la transición hacia fuentes limpias para cumplir los objetivos globales.

Impacto de la superación del umbral de 1,5 °C sobre salud, alimentación y recursos hídricos

Superar el límite de 1,5 °C establecido por el Acuerdo de París significa un aumento tangible de riesgos para la salud, la seguridad alimentaria y los recursos hídricos. La OMS ha registrado un incremento de ingresos hospitalarios por golpes de calor y enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación y altas temperaturas. Por su parte, la FAO advierte que la reducción de rendimientos agrícolas y la exposición a sequías prolongadas ponen en peligro la seguridad alimentaria de millones de personas.

Los expertos destacan que los impactos no son uniformes: las poblaciones vulnerables y las regiones con infraestructura insuficiente son las más afectadas, aumentando la desigualdad frente al cambio climático.

Eventos climáticos extremos de 2025 que evidencian la urgencia de medidas globales

Durante 2025, se registraron más de 150 fenómenos climáticos extremos en todo el mundo, con pérdidas económicas estimadas en más de 200,000 millones de dólares. Entre los eventos más relevantes se incluyen:



Olas de calor persistentes en Europa y Asia que afectaron a millones de personas.

Sequías e incendios forestales en el Mediterráneo oriental, agravando la escasez de agua y destruyendo ecosistemas.

Lluvias intensas e inundaciones en América Latina y el sur de Asia, provocando desplazamientos y daños a infraestructura.

Ciclones y tormentas tropicales de rápida intensificación en el Caribe y el sudeste asiático, con consecuencias humanitarias y económicas significativas.

Estos fenómenos demuestran los límites de adaptación de muchas comunidades y resaltan la necesidad de sistemas de alerta temprana y respuesta rápida ante desastres climáticos.