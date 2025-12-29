Tornado arranca techos y deja daños en casas y escuela cerca de Chicago

Un tornado provocó daños significativos en el centro de Illinois, al suroeste de Chicago, afectando varias viviendas y una escuela en el condado de Livingston durante la tarde del domingo, según reportes de autoridades locales . La tormenta generó ráfagas de viento que arrancaron techos y derribaron árboles, mientras los equipos de emergencia trabajan para evaluar los daños.

En Forrest, la escuela Prairie Central Junior High sufrió la pérdida parcial de su techo, aunque el superintendente del distrito escolar indicó que la mayoría del daño se concentró en el gimnasio y que las aulas no resultaron afectadas. La institución utilizó sus canales oficiales, como Facebook, para informar a padres y comunidad sobre la situación.

La ciudad de Pontiac, cercana a Forrest, reportó daños estructurales en múltiples viviendas unifamiliares y un complejo de apartamentos. Las autoridades locales pidieron a los residentes evitar la zona hasta que los equipos de emergencia completen las inspecciones.

Otros daños reportados en Chicago

A las 9 p.m., más de 80 usuarios de servicios públicos permanecían sin electricidad según el mapa de cortes de ComEd (Commonwealth Edison). La policía y los cuerpos de emergencia se mantuvieron en el lugar durante la noche para garantizar la seguridad de los vecinos.

En otras áreas del centro de Illinois, incluyendo Decatur, se reportaron dos tornados que también causaron daños importantes. Techos de casas fueron arrancados, árboles derribados y escombros quedaron dispersos en jardines y calles, complicando la circulación y limpieza de la zona.

Los meteorólogos advierten que, tras eventos como este, las ráfagas de viento y tormentas residuales pueden generar riesgos adicionales en áreas cercanas. Las autoridades recomiendan a los residentes mantenerse atentos a los comunicados oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y revisar el estado de sus viviendas y servicios esenciales.