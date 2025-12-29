Anuncian 1,000 viajes gratis en Uber por Año Nuevo en Chicago

Con el fin de promover la seguridad vial durante la celebración de Año Nuevo, el bufete Disparti Law Group anunció la entrega de 1,000 cupones gratuitos para viajes en Uber en Chicago, informó ABC News . La iniciativa busca reducir accidentes relacionados con la conducción bajo efectos del alcohol.

Los cupones estarán disponibles a partir de las 6 a.m. del miércoles, hasta agotarse, y podrán usarse entre las 10:00 pm del miércoles 31 y las 3:00 am del jueves 1 de enero. Se entregarán por orden de llegada , incentivando a los ciudadanos a planificar un regreso seguro a casa durante las festividades.

“Quiero asegurar que esta temporada festiva sea un tiempo de celebración y felicidad, no de tragedia. Si planeas celebrar con alcohol, acepta un viaje seguro a casa”, expresó el abogado Larry Disparti.

Cómo usar los cupones de Uber y sus beneficios

Cada cupón permite a los usuarios tomar un viaje gratis con Uber con una tarifa máxima de 20 dólares, desde cualquier punto dentro del área de Chicago, hasta su destino.

Los usuarios pueden verificar la cobertura del cupón antes de confirmar el viaje y asegurarse de que solo se aplique una vez por cuenta. Las personas que deseen optar por el cupón deben registrarse en el enlace: www.dispartilaw.com/RideFreeNYE

La oferta solo estará disponible a las primeras 1,000 personas que se registren en la plataforma.

Estos viajes facilitan a los ciudadanos disfrutar de las festividades sin preocupaciones, especialmente en horas nocturnas, cuando la probabilidad de incidentes es más alta.

La campaña también refuerza la importancia de la planificación anticipada y de contar con alternativas de transporte confiables en noches de alta movilidad y riesgo.

Tras el anuncio, muchas personas han utilizado redes sociales para expresar su entusiasmo y agradecimiento por los cupones gratuitos de Uber.