Tragedia en Florida: Hombre acaba con la vida de su esposa tras discusión para cambiar el canal de la TV

Un caso de violencia estremeció a Florida luego de que un hombre presuntamente asesinó a su esposa , dejó gravemente herida a su hijastra y después se quitó la vida, todo tras una discusión doméstica por el control del televisor. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el pleito inició cuando la mujer pidió cambiar el canal mientras él veía el juego de Monday Night Football. La escena fue descrita como un episodio macabro que ocurrió a pocos días de Navidad, en un hogar donde incluso había regalos y decoración festiva.

Según la información difundida por la oficina del sheriff, el agresor fue identificado como Jason Kenney, de 47 años, mientras que la víctima fatal fue su esposa Crystal Kenney, de 38. En el ataque también resultó herida de gravedad la hija adolescente de Crystal, una menor de 13 años, quien recibió impactos de bala y fue trasladada a un hospital. Las autoridades señalaron que, dentro de la vivienda, también estaban dos menores más: un niño de 12 años y una bebé de 1 año, quienes no resultaron lesionados.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, explicó que esa noche Jason Kenney estaba bebiendo alcohol mientras veía el partido entre los San Francisco 49ers y los Indianapolis Colts. La discusión subió de tono cuando Crystal insistió en dejar de ver fútbol y cambiar el canal, en un momento en el que el juego ya estaba prácticamente definido. Fue entonces cuando la mujer le pidió a su hijo de 12 años que saliera a buscar ayuda para llamar al 911.

El niño corrió hasta la casa de un vecino y, mientras pedía auxilio, escuchó detonaciones provenientes del interior del domicilio. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Crystal sin vida y a la adolescente de 13 años con heridas de bala, incluida una lesión en el rostro, por lo que fue atendida de emergencia. En medio del caos, la bebé de 1 año fue localizada dormida en su cuna, sin heridas, un dato que las autoridades remarcaron por lo impactante de la escena.

Resultados de la investigación policial

Tras el ataque, Jason Kenney huyó del lugar y se comunicó con su hermana, quien vive en el norte del estado de Nueva York, para admitir que había hecho “algo muy malo” y advertirle que esa sería la última vez que hablarían. Luego condujo hasta la casa de su padre (ya fallecido), donde terminó atrincherado en un cobertizo. De acuerdo con Judd, cuando los agentes intentaban hacerlo salir, se escuchó un disparo y el hombre fue hallado muerto por una herida autoinfligida, cerrando un episodio de asesinato y suicidio.

En la vivienda, los investigadores también encontraron una nota —sin fecha— escrita por Crystal, donde le reclamaba a su esposo por el consumo de alcohol y por volver a usar cocaína, además de pedirle que buscara ayuda y se acercara a Dios. El sheriff indicó que la familia de Crystal mencionó antecedentes de agresiones en el entorno doméstico, aunque no existían reportes previos ante la policía sobre disturbios en esa casa. Mientras tanto, los menores sobrevivientes quedaron bajo el cuidado de sus abuelos, en medio de un proceso marcado por el dolor, la incertidumbre y la búsqueda de protección.

Si tú o alguien cercano vive una situación de violencia doméstica, pedir ayuda a tiempo puede marcar la diferencia y evitar una tragedia. En Estados Unidos existe apoyo confidencial y gratuito a través de líneas de atención especializadas y organizaciones comunitarias. Nadie merece vivir con miedo, y siempre hay opciones para salir de un entorno peligroso, recibir apoyo y recuperar la seguridad.