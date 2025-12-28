Autopistas de EUA: Conoce los 10 estados con los peajes más caros del país y que podrían afectar tu bolsillo

Un estudio basado en datos de la Administración Federal de Carreteras (FHWA) y en el análisis de más de 400 autopistas de peaje en Estados Unidos reveló cuáles son los estados donde conducir resulta más costoso debido a las tarifas aplicadas en carreteras de pago. La investigación clasificó a cada estado según el costo promedio por peaje y por milla, mostrando marcadas diferencias entre regiones.

Los cinco estados con los peajes más caros de Estados Unidos son:

Alaska: se encuentra en la primera posición del ranking con un costo promedio de 10,63 dólares por peaje , impulsado por el túnel Anderson Memorial (Whittier), que alcanza 4,25 dólares por milla , el valor más alto del país.

se encuentra en la primera posición del ranking con un costo promedio de , impulsado por el túnel Anderson Memorial (Whittier), que alcanza , el valor más alto del país. Pennsylvania: ocupa el segundo lugar con un promedio de 9,92 dólares por peaje .

ocupa el segundo lugar con un promedio de . Colorado: se ubica en la tercera posición con 9,74 dólares por peaje .

se ubica en la tercera posición con . Ohio: registra un promedio de 8,50 dólares por peaje .

registra un promedio de . Nueva York: completa el top con 7,20 dólares por peaje.

Fuera de los primeros lugares, Kansas aparece en la sexta posición con un promedio de 6,77 dólares por peaje, seguido por Indiana, donde el costo alcanza los 5,88 dólares. California se ubica en el octavo lugar, con un promedio de 5,84 dólares, mientras que Nueva Jersey y Virginia cierran el top 10 con tarifas de 5,69 y 5,57 dólares, respectivamente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué algunos peajes en EUA son más caros que otros?

El estudio señala que los peajes más elevados no se distribuyen de manera uniforme, sino que suelen estar asociados a infraestructuras complejas y de alto costo de mantenimiento, como túneles, carreteras de montaña o vías construidas en zonas geográficas extremas. Estas obras requieren mayores inversiones en ingeniería, seguridad y conservación, factores que se reflejan directamente en las tarifas que pagan los conductores.

Además, muchas de estas autopistas de peaje son rutas únicas o de acceso limitado, lo que reduce las alternativas para los usuarios y permite aplicar costos más altos por milla recorrida. En estados como Alaska o Colorado, por ejemplo, las condiciones climáticas, la topografía y el aislamiento de ciertas zonas incrementan los gastos operativos, elevando el precio final del peaje.

Como resultado, el impacto económico para quienes transitan por estas vías puede ser significativo, especialmente para conductores frecuentes o viajeros de larga distancia. El informe destaca que comprender estas diferencias ayuda a explicar por qué algunos estados presentan peajes notablemente más caros que otros dentro del sistema vial de Estados Unidos.