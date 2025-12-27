El Metro de Los Ángeles anuncia viajes gratis para celebrar la llegada del Año Nuevo 2026

Los pasajeros del Metro de Los Ángeles podrán viajar sin costo el 31 de diciembre, desde las 4:00 a. m. hasta las 3:00 a. m. del 1 de enero, para celebrar la llegada del Año Nuevo 2026 de manera segura y práctica. Esta iniciativa permite evitar el tráfico y facilita el acceso a eventos y celebraciones en toda la ciudad.

El 1 de enero, quienes planeen asistir al desfile del Torneo de las Rosas o al Rose Bowl podrán utilizar la línea A, que cuenta con cuatro estaciones cercanas a la ruta del desfile: Del Mar, Memorial Park, Lake y Allen.

Los aficionados al fútbol americano también pueden llegar al estadio tomando la línea A hasta la estación Memorial Park y caminando unos minutos hasta el autobús que los traslada al Rose Bowl.

Durante estas fechas, el Metro mantiene decoraciones festivas, mensajes digitales y rótulos especiales en trenes, autobuses y estaciones, creando un ambiente navideño y de Año Nuevo para todos los usuarios, especialmente para los más pequeños.

Además, como parte de la tradición anual, el Metro también ofreció viajes gratuitos el 24 y 25 de diciembre, permitiendo que los usuarios se desplazaran con facilidad durante Nochebuena y Navidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Consejos para aprovechar los viajes gratuitos del Metro de Los Ángeles

Se recomienda a los usuarios a planificar con antelación los recorridos, especialmente si se asistirá al desfile o al Rose Bowl, debido a la afluencia de pasajeros.

También se sugiere a los ciudadanos verificar horarios y conexiones, y utilizar las estaciones más cercanas a los eventos para moverse con mayor comodidad.

Los viajes gratuitos del Metro ofrecen una alternativa segura y económica para disfrutar de las celebraciones y actividades de fin de año en Los Ángeles.