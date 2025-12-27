Nueva York decreta estado de emergencia por nevada récord: ¿A dónde puedes acudir para buscar refugio del frío?

La histórica nevada que cubrió Nueva York en las últimas horas dejó calles intransitables, vuelos cancelados y un decreto de estado de emergencia para movilizar recursos en todo el estado, incluida la ciudad. Este sistema invernal es el más importante en casi cuatro años para el área triestatal, con acumulados que han complicado el transporte público y la vida diaria de millones de personas debido al frío.

I am declaring a State of Emergency for counties affected by this weekend's winter storm.



Take precautions to stay safe: Avoid unnecessary travel and sign up for emergency alerts by texting your county or borough to 333111. https://t.co/ebmRpZVtVq — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 26, 2025

Ante el desplome de las temperaturas, las autoridades insisten en que nadie se quede a la intemperie y recuerdan que hay refugios y centros de calentamiento disponibles para quien los necesite.

La gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia para decenas de condados, incluidos los cinco boroughs de la ciudad de Nueva York, para agilizar la respuesta ante la tormenta de nieve más intensa desde 2022 en la zona.

Esta medida permite coordinar de forma más rápida equipos de limpieza, personal de emergencia y recursos para proteger a las personas más vulnerables frente al frío extremo. El llamado oficial es claro: evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse atentos a los reportes del tiempo y, si no es posible calentar adecuadamente la vivienda, acudir a los puntos de refugio habilitados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es el “Code Blue” y cómo te protege?

En la ciudad de Nueva York, cuando la sensación térmica baja a 32°F o menos, el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar activa el protocolo conocido como “Code Blue”, que amplía el acceso a albergues sin requisitos habituales de ingreso. En esas noches frías, nadie debe ser rechazado por falta de documentos, historial de albergues o antecedentes, y los equipos de alcance en calles intensifican los rondines para ofrecer traslado a lugares seguros.

Este tipo de alerta permite que más camas y espacios de emergencia se abran en refugios, iglesias, centros comunitarios y organizaciones que colaboran con la ciudad, algo similar a lo que hacen otros condados del estado durante olas de frío prolongadas. En muchos casos también se habilitan centros de calentamiento temporales, donde las personas pueden entrar, sentarse, usar el baño y resguardarse del viento helado aunque no pasen la noche allí.

Si ves a alguien durmiendo en la calle durante una noche de Code Blue, las autoridades piden reportarlo para que reciba ayuda y traslado a un refugio, ya que la combinación de nieve, humedad y vientos fuertes puede causar hipotermia en cuestión de minutos. El frío extremo afecta igual a personas sin hogar, adultos mayores que viven solos, migrantes recién llegados y familias que no cuentan con calefacción estable en sus apartamentos.

Dónde encontrar refugio y centros de calentamiento

Durante emergencias invernales, el estado y la ciudad recomiendan usar líneas de información como el 211 o el 311 en Nueva York para localizar el refugio más cercano, horarios de apertura y si se trata de un centro de calentamiento diurno o un albergue nocturno. En varios condados existe además un sistema de alertas de frío similar a Code Blue que se activa cuando la temperatura cae por debajo del umbral de seguridad y garantiza acceso a un espacio caliente sin restricciones.

Bibliotecas públicas, centros de salud comunitarios, iglesias y oficinas de servicios sociales suelen operar como centros de calentamiento en horario diurno, ofreciendo un lugar techado, calefacción, agua y, en algunos casos, conexión a internet para quienes necesitan cargar sus teléfonos. En la ciudad de Nueva York, muchos refugios para personas sin hogar amplían su capacidad cuando se combinan tormentas de nieve con olas de frío, y se abren salones adicionales en instalaciones ya existentes para que nadie tenga que permanecer al sereno.

Otra vía clave son las organizaciones sin fines de lucro y misiones que operan comedores y albergues, las cuales suelen reforzar turnos y horarios durante las emergencias de invierno para servir más comidas calientes y ofrecer colchonetas adicionales. Algunas incluso coordinan con hospitales, departamentos de salud mental y servicios sociales para derivar de forma rápida a quienes presenten signos de hipotermia, congelación o crisis de salud asociadas al frío.

En estaciones de transporte como trenes suburbanos o grandes terminales de autobuses, las autoridades trabajan para mantener abiertas las salas de espera durante la tormenta, de modo que también funcionan como espacios de resguardo temporal mientras se restablecen los servicios. Sin embargo, remarcan que estos lugares no sustituyen a los refugios formales y recomiendan, en cuanto sea posible, dirigirse a un centro de calentamiento o albergue donde haya personal entrenado para emergencias de invierno.

En esta nevada que marca un récord reciente para Nueva York, el mensaje es que nadie debe enfrentar solo el frío: hay refugios, centros de calentamiento, líneas de ayuda y redes comunitarias dispuestas a ofrecer un lugar seguro. La recomendación es planear con anticipación, guardar los números de emergencia, verificar a vecinos mayores o personas vulnerables y, si tu hogar no es suficiente contra las bajas temperaturas, salir a tiempo hacia un sitio caliente y protegido.