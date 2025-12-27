Inundaciones dejan tres fallecidos en California en medio de las fiestas navideñas

Las inundaciones provocadas por una potente tormenta navideña han dejado al menos tres personas muertas en California durante las vacaciones de Navidad, en medio de escenas de rescates contrarreloj y evacuaciones obligatorias en varias comunidades del sur del estado.

Las autoridades advierten que el peligro no ha terminado, ya que se pronostican más lluvias intensas y existe riesgo de nuevas inundaciones y deslizamientos en los próximos días.

On 25 December 2025, California faced severe flooding as a powerful atmospheric river brought record rainfall, flash floods, and mudslides across Southern and parts of Northern California, triggering widespread evacuations and states of emergency. Emergency crews, including fire… pic.twitter.com/dNzTi9nzUR — ERIC BRAVE (@Erikr250) December 27, 2025

Tormenta navideña deja muerte y destrucción

De acuerdo con informes locales, las fuertes tormentas asociadas a ríos atmosféricos han descargado hasta 27 centímetros de lluvia en algunas zonas del condado de Los Ángeles , saturando el suelo y desbordando cauces que normalmente permanecen casi secos. Este escenario dejó calles convertidas en auténticos ríos, vehículos arrastrados por la corriente y viviendas dañadas por el agua y el lodo, mientras equipos de emergencia realizaban numerosos rescates de personas atrapadas.

Las víctimas mortales se han registrado en distintos incidentes relacionados con las inundaciones, entre ellos personas atrapadas en vehículos en calles anegadas y afectados por la caída de árboles en medio de las ráfagas de viento y la tierra inestable. En condados como Los Ángeles y San Bernardino, los bomberos reportaron situaciones críticas con casas semienterradas en lodo y residentes que tuvieron que ser evacuados de urgencia ante el avance del agua y los deslizamientos.

El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en varios condados del sur de California, lo que permitió movilizar recursos adicionales para apoyar las labores de rescate, limpieza de escombros y habilitación de albergues temporales. Esta medida busca acelerar la respuesta ante una infraestructura hídrica y vial sometida a una presión extraordinaria por la intensidad inusual de la tormenta y la persistencia de las lluvias desde antes de Navidad.

Más lluvias y riesgo de nuevas inundaciones

Aunque la fase más intensa del río atmosférico comenzó a debilitarse, el Servicio Nacional de Meteorología mantiene alertas de inundación para amplias zonas de California, incluyendo áreas densamente pobladas de Los Ángeles y la bahía de San Francisco. Los pronósticos indican que nuevas bandas de lluvia podrían impactar la región durante finales de la semana navideña, lo que aumenta el riesgo de que se repitan los desbordamientos y los deslizamientos en laderas ya saturadas.

Las autoridades insisten en que los residentes de zonas de riesgo sigan las órdenes de evacuación, eviten conducir por caminos inundados y se mantengan informados a través de los canales oficiales, ya que una pequeña subida adicional del nivel del agua puede ser suficiente para cortar rutas clave o aislar vecindarios completos. Expertos recuerdan que, tras varios días de precipitaciones continuas, cualquier nueva tormenta puede tener un impacto desproporcionado, porque el terreno ya no absorbe agua y la escorrentía se vuelve más peligrosa y rápida.

En localidades como Wrightwood y otras comunidades de montaña, se reportan viviendas semienterradas y autos cubiertos por lodo, mientras en zonas costeras la fuerza del agua arrastra restos de incendios pasados y bloquea desagües, complicando aún más las labores de limpieza. Los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj para despejar carreteras estratégicas y garantizar que ambulancias y servicios de rescate puedan seguir llegando a los barrios más afectados si las lluvias vuelven a intensificarse en los próximos días.