Imágenes impactantes: Videos muestran deslaves que sepultaron casas y autos en California

La pequeña comunidad montañosa de Wrightwood, ubicada a unos 80 kilómetros al noreste de Los Ángeles, enfrenta una emergencia tras ser impactada por lluvias torrenciales que provocaron deslaves de lodo, rocas y escombros, dejando calles intransitables, viviendas inundadas y residentes sin electricidad.

De acuerdo con las autoridades, la zona ha recibido cerca de 10 pulgadas de lluvia, una cifra inusual para la región. Varias personas no han podido acceder a sus vehículos debido a que quedaron enterrados bajo el lodo, mientras que otras reportaron daños por inundaciones en sus hogares, de acuerdo con videos difundidos por ABC News.

Ante el riesgo de nuevos deslaves, Wrightwood permanece bajo advertencia de evacuación , y el Victorville Fairgrounds fue habilitado como centro de refugio temporal.

El impacto de las tormentas ocurrió durante una de las semanas de mayor movilidad por las festividades, complicando traslados y labores de emergencia.

Emergencia climática afecta gran parte de California

El sistema de tormentas, impulsado por ríos atmosféricos que transportaron grandes volúmenes de humedad desde los trópicos, ha generado condiciones extremas en varias regiones del estado. El Servicio Meteorológico Nacional informó que esta ha sido la temporada navideña más lluviosa en el centro de Los Ángeles en 54 años.

Además de los deslaves en Wrightwood, las autoridades advirtieron sobre olas de hasta 25 pies cerca del Área de la Bahía de San Francisco, riesgo de inundaciones en el sur de California y posibles avalanchas en la región del Lago Tahoe.

Las tormentas ya han sido vinculadas con al menos dos muertes esta semana, incluidas víctimas en San Diego y el área de Sacramento, presuntamente por incidentes relacionados con el clima.

Autoridades anuncian refuerzos estatales

Más de 150 bomberos fueron desplegados en Wrightwood ante la posibilidad de más lluvias, informó el Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino. Autoridades locales aseguraron que los equipos de respuesta se mantienen en máxima alerta.

El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en seis condados, lo que permite movilizar recursos estatales adicionales. La Guardia Nacional de California fue puesta en estado de preparación, mientras brigadas y primeros respondedores fueron enviados a zonas costeras y del sur del estado.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada, evitar desplazamientos innecesarios y estar lista para evacuar si las condiciones empeoran.