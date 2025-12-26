Noche de Navidad marcada por tiroteos en Chicago: al menos 7 personas resultaron baleadas

La violencia armada volvió a impactar a Chicago durante la noche de Navidad, cuando al menos siete personas fueron baleadas en múltiples incidentes ocurridos en diferentes sectores de la ciudad, de acuerdo con información del Departamento de Policía de Chicago (CPD) y reseñada en el portal de ABC News.

El hecho más grave se registró alrededor de las 10:11 p. m. en la cuadra 7400 de S. Cottage Grove Avenue, en el vecindario de Park Manor. Un hombre de aproximadamente 30 años fue hallado con heridas de bala en la espalda y la axila derecha. Fue trasladado al Hospital de la Universidad de Chicago, donde falleció posteriormente.

Cerca de las 11:00 p. m., un hombre de 37 años recibió múltiples disparos durante una discusión en la cuadra 300 de W. Marquette Road. La víctima fue hospitalizada en estado crítico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Un adolescente entre los heridos

Horas más tarde, alrededor de las 12:29 a. m., un adolescente de 15 años fue baleado mientras caminaba por la cuadra 2900 de E. 91st Street, en el vecindario de South Chicago. Según la policía, un grupo se le acercó y uno de los individuos abrió fuego. El menor resultó herido en la pierna derecha y se espera que se recupere.

Otro joven, de 17 años, fue herido cerca de la 1:00 a. m. en la cuadra 5700 de N. Rockwell Street, en el lado norte de la ciudad. El adolescente se encontraba al aire libre cuando escuchó disparos y posteriormente sintió dolor. Fue trasladado a un hospital local por sus propios medios y su condición es estable.

En el lado sur, un hombre de 36 años fue baleado en el abdomen alrededor de las 2:00 a. m. en la cuadra 7300 de S. Stewart Avenue. Fue llevado a un hospital del área y se espera que sobreviva.

Uno de los ataques más violentos ocurrió cerca de las 3:10 a. m. en la cuadra 6300 de S. Dorchester Avenue, en el vecindario de Woodlawn. Un hombre de 31 años caminaba por la zona cuando un vehículo plateado se detuvo, del cual descendieron dos sospechosos que comenzaron a disparar antes de huir. La víctima recibió un impacto en la espalda y permanece en estado crítico.

Todavía no hay detenidos

La Policía de Chicago informó que, hasta el momento, no hay personas bajo custodia en relación con ninguno de los tiroteos ocurridos durante la noche de Navidad y la madrugada del viernes.

Detectives del CPD continúan con las investigaciones, incluyendo la revisión de cámaras de vigilancia, recolección de evidencia y entrevistas a testigos, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para que cualquier información que ayude a las investigaciones sea reportada, mientras se mantienen operativos de seguridad en las zonas afectadas por los ataques armados.