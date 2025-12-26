Accidente mortal en Chicago: Acusan a TikToker de estar transmitiendo en vivo cuando atropelló a un peatón

La creadora de contenido y Tiktoker Tynesha McCarty-Wroten, conocida en redes como Tea Tyme, fue arrestada tras ser señalada como responsable de atropellar y causar la muerte de un peatón mientras conducía y transmitía en vivo. El incidente ocurrió el 3 de noviembre en un suburbio de Chicago, según confirmó el Departamento de Policía de Zion, de acuerdo con ABC News.

La víctima, Darren Lucas, de 59 años, regresaba a su hogar después de trabajar en un supermercado cuando fue impactado en una intersección. Los reportes indican que el vehículo conducido por McCarty-Wroten no redujo la velocidad y cruzó con el semáforo en rojo , golpeando a Lucas, quien fue trasladado de urgencia al hospital y posteriormente declarado muerto.

Según la investigación, varios ciudadanos informaron a la policía sobre un video en TikTok que mostraba a la creadora transmitiéndose mientras conducía. Posteriormente, el análisis forense del teléfono de McCarty-Wroten confirmó que la grabación coincidía con la fecha y hora del accidente. La Fiscalía del Condado de Lake emitió una orden de arresto por homicidio imprudente y uso agravado de un dispositivo de comunicación electrónico, que se ejecutó casi de inmediato.

Los reportes también indican que McCarty-Wroten cooperó con los agentes, por lo que se trasladó voluntariamente a la estación y se sometió a análisis de sangre y orina, aunque inicialmente se negó a entregar su teléfono.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Controversia en redes sociales

El caso desató indignación en redes sociales, no solo por la gravedad del accidente, sino porque días después McCarty-Wroten realizó otra transmisión en vivo solicitando donaciones a través de Cash App, supuestamente para su “descanso mental” relacionado con la creación de contenido.

La situación provocó críticas masivas, en su mayoría cuestionando la conducta de la TikToker. Las autoridades continúan con la investigación, mientras la comunidad y seguidores de redes sociales debaten sobre los riesgos de la creación de contenido en tiempo real.