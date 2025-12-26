Joe Biden publica una foto familiar en Navidad y se vuelve viral

Una fotografía navideña compartida por el expresidente Joe Biden en la víspera de Navidad generó comentarios en redes sociales luego de que varios usuarios señalaran que el exmandatario aparece parcialmente visible y en segundo plano dentro de la imagen familiar.

La publicación fue difundida en su cuenta oficial de X y rápidamente comenzó a circular entre internautas.

En la imagen se observa a varios integrantes de la familia Biden posando frente a un árbol de Navidad. Hunter Biden aparece ubicado en primer plano, mientras que Jill Biden, ex primera dama, se sitúa delante del expresidente, cubriendo parte de su rostro. El resto de los familiares aparece completamente encuadrado, un detalle que llamó la atención de quienes analizaron la composición de la fotografía.

El mensaje que acompañó la publicación no hizo referencia a la imagen en sí, sino que se limitó a un saludo festivo. “Les deseo una Nochebuena llena de paz y alegría”, escribió Joe Biden.

Reacciones en redes tras la foto navideña de Joe Biden

Tras su difusión, la imagen fue objeto de interpretaciones y comentarios divididos. Algunos usuarios cuestionaron la ubicación del expresidente dentro de la foto, mientras otros defendieron que se trató simplemente de una imagen familiar sin intención política o simbólica.

Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales llegaron a cuestionar la autenticidad de la fotografía, sugiriendo que podría haber sido alterada con inteligencia artificial (IA). La duda surgió principalmente por la forma en que el rostro de Joe Biden aparece parcialmente cubierto, en contraste con la nitidez de los demás miembros de la familia.

A pesar de estos comentarios, no hay evidencia de manipulación digital, y la imagen fue compartida directamente desde la cuenta oficial del expresidente. Hasta ahora, Biden y su equipo no han emitido declaraciones respecto a estas especulaciones.

