Gafas inteligentes que puedes comprar antes que termine el 2025: Ray-Ban, Oakley Meta entre las más populares

Las gafas inteligentes dejaron de ser un concepto experimental y se consolidan como dispositivos de uso cotidiano . Con aplicaciones que van desde la comunicación y la navegación hasta el entretenimiento, el trabajo y la actividad física, este mercado muestra una evolución constante. Incluso referentes del sector tecnológico, como el CEO de Meta, Mark Zuckerberg , sostienen que los wearables podrían reemplazar a los teléfonos inteligentes en la próxima década, aunque esta visión genera debate.

Actualmente, el mercado ofrece alternativas con y sin pantalla, pensadas para distintos perfiles de usuarios. Desde modelos discretos de uso diario hasta opciones avanzadas para juegos inmersivos, productividad o deportes al aire libre, las gafas inteligentes presentan características diferenciadas en diseño, autonomía y prestaciones.

Ray-Ban Meta (segunda generación)

Meet the Ray-Ban Meta Wayfarer Limited Edition, with a transparent frame and special Transitions® Ruby lenses.#RayBanMeta#AIGlasses pic.twitter.com/WB6Wbonjk1 — Ray-Ban (@ray_ban) September 18, 2025

Las Ray-Ban Meta de segunda generación apuestan por un diseño similar al de unas gafas convencionales. Incorporan una cámara de 12 megapíxeles, grabación de video en 3K Ultra HD, cinco micrófonos, altavoces abiertos y 32 GB de almacenamiento. Ofrecen hasta ocho horas de autonomía con uso normal, carga rápida al 50 % en 20 minutos y resistencia al agua IPX4. Incluyen funciones de inteligencia artificial activables por voz, traducción en tiempo real y captura de fotos y videos con manos libres. Su precio es de 379 dólares.

Viture Luma Pro

I've been using the new VITURE Luma Pro's for the last couple weeks, and I've been blown away.



- 4K-like, ultra-sharp display.



- The first ever on the go XR experience for the Nintendo Switch 2.



- Using the "spacewalker" App, you can view "immersive 3D", which is REAL TIME… pic.twitter.com/KQQW5CWsjL — Jon Valiagas (@jonvaliagas) July 8, 2025

Las Viture Luma Pro se destacan por su pantalla virtual de 152 pulgadas con resolución 1200p, paneles micro-OLED de Sony, frecuencia de actualización de 120 Hz y brillo percibido de hasta 1000 nits. Permiten duplicar la pantalla de teléfonos, tabletas y portátiles mediante USB-C, lo que las orienta al trabajo y al entretenimiento. Incluyen soporte para miopía leve de hasta -4,0 dioptrías y un diseño algo voluminoso. Su precio es de 499 dólares, con ofertas disponibles.

Xreal One Pro

Las Xreal One Pro se posicionan como una opción premium dentro del segmento. Ofrecen una pantalla virtual de hasta 171 pulgadas, resolución 1080p, frecuencia de actualización de 120 Hz y un campo de visión de 57 grados. Incorporan altavoces Bose, 700 nits de brillo y el chip X1 personalizado que habilita 3DoF para seguimiento de movimiento. Disponen de botones físicos para ajustes rápidos. Su precio es de 649 dólares.

Oakley Meta Vanguard

Oakley and Meta have unveiled the next step in their collaboration — the Oakley Meta Vanguard, a new line of AI-powered performance glasses designed for athletes.



The launch follows earlier releases in Oakley and Meta’s Performance AI range, which combines Oakley’s sport-focused… pic.twitter.com/MvUzS75E1L — UKRunChat (@UKRunChat) October 25, 2025

Las Oakley Meta Vanguard están diseñadas para deportes y actividades al aire libre. Integran una cámara de 12 megapíxeles con grabación en 3K, lente gran angular de 122 grados y cinco micrófonos optimizados para reducir el ruido del viento. Ofrecen hasta nueve horas de batería, resistencia IP67 al polvo y al agua y un botón programable para funciones de IA. Su precio es de 499 dólares.

RayNeo Air 3s

Las RayNeo Air 3s se presentan como una alternativa accesible para quienes se inician en el uso de gafas inteligentes. Ofrecen una pantalla virtual de 201 pulgadas con resolución 1080p, frecuencia de 120 Hz y aproximadamente 650 nits de brillo. No incluyen seguimiento de cabeza, pero cuentan con tecnología de protección ocular para uso prolongado. Su precio es de 269 dólares, con descuentos vigentes.