Decisión histórica impide que ICE detenga inmigrantes en cortes de California: esto debes saber

Un fallo del juez federal P. Casey Pitts cambió el panorama para cientos de inmigrantes al ordenar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suspender los arrestos de personas que acuden a sus audiencias en cortes de inmigración.

La medida, que responde a una demanda presentada por abogados que buscaban frenar las detenciones dentro de tribunales, se aplica por ahora en San Francisco, Sacramento y Concord, donde se registraron más de un centenar de arrestos según los demandantes y de acuerdo con Fox News.

Judge orders halt on ICE courthouse arrests in Northern California https://t.co/IbMGNxeQGZ — FOX 9 (@FOX9) December 26, 2025

Especialistas no descartan que el juez amplíe el fallo a nivel nacional , aunque actualmente está limitado a estas sedes locales por restricciones de la Corte Suprema.

De acuerdo con el portal Mission Local , se han documentado alrededor de 130 arrestos en los tribunales de inmigración de San Francisco y Concord desde mayo.

Alivio inmediato para solicitantes de asilo y defensores legales

Abogados y defensores migratorios consideraron la decisión como un “regalo de Navidad” para sus clientes. Jordan Wells, abogado consultado por Noticias Telemundo, explicó que la orden permite que los inmigrantes asistan a la corte sin temor a ser arrestados, eliminando la disyuntiva injusta entre presentarse ante un juez o enfrentar la detención inmediata.

El juez Pitts señaló que la práctica de ICE representaba un daño irreparable a los derechos de los inmigrantes, al obligarlos a elegir entre cumplir con la obligación legal de presentarse a la corte o arriesgarse a perder la oportunidad de solicitar asilo u otras protecciones legales.

Wells destacó además el valor institucional del fallo: “Estamos celebrando que en Estados Unidos las cortes sigan cumpliendo su función de proteger los derechos humanos y civiles de todas las personas”, subrayando el papel del sistema judicial como contrapeso frente a las acciones del Ejecutivo.