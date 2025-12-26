inklusion.png Sitio accesible
Decisión histórica impide que ICE detenga inmigrantes en cortes de California: esto debes saber

Un juez federal de San Francisco ordenó a ICE suspender las detenciones de inmigrantes que asistan a audiencias en cortes de San Francisco, Sacramento y Concord

Enlace Latino

Escrito por:  Jackelin Diaz

Un fallo del juez federal P. Casey Pitts cambió el panorama para cientos de inmigrantes al ordenar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) suspender los arrestos de personas que acuden a sus audiencias en cortes de inmigración.

La medida, que responde a una demanda presentada por abogados que buscaban frenar las detenciones dentro de tribunales, se aplica por ahora en San Francisco, Sacramento y Concord, donde se registraron más de un centenar de arrestos según los demandantes y de acuerdo con Fox News. 

Especialistas no descartan que el juez amplíe el fallo a nivel nacional , aunque actualmente está limitado a estas sedes locales por restricciones de la Corte Suprema.

De acuerdo con el portal Mission Local , se han documentado alrededor de 130 arrestos en los tribunales de inmigración de San Francisco y Concord desde mayo. 

Alivio inmediato para solicitantes de asilo y defensores legales

Abogados y defensores migratorios consideraron la decisión como un “regalo de Navidad” para sus clientes. Jordan Wells, abogado consultado por Noticias Telemundo, explicó que la orden permite que los inmigrantes asistan a la corte sin temor a ser arrestados, eliminando la disyuntiva injusta entre presentarse ante un juez o enfrentar la detención inmediata.

El juez Pitts señaló que la práctica de ICE representaba un daño irreparable a los derechos de los inmigrantes, al obligarlos a elegir entre cumplir con la obligación legal de presentarse a la corte o arriesgarse a perder la oportunidad de solicitar asilo u otras protecciones legales.

Wells destacó además el valor institucional del fallo: “Estamos celebrando que en Estados Unidos las cortes sigan cumpliendo su función de proteger los derechos humanos y civiles de todas las personas”, subrayando el papel del sistema judicial como contrapeso frente a las acciones del Ejecutivo.

