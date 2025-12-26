Desde UK y Canadá: Minoristas extienden ofertas por el Boxing Day a Estados Unidos

Los estadounidenses suelen identificar al Black Friday como el gran día de compras, pero en gran parte del mundo el evento comercial más relevante es el Boxing Day , que se celebra cada 26 de diciembre. Durante esta jornada , cientos de comercios lanzan nuevas promociones, descuentos especiales y liquidaciones de fin de año, convirtiéndolo en una fecha estratégica para consumidores y minoristas.

Boxing Day is observed on December 26 and is a public holiday mainly in countries with strong British historical ties. pic.twitter.com/xxguOl340d — Xavi Ruiz (@xruiztru) December 26, 2025

El Boxing Day es considerado en muchos países como el segundo día de Navidad y, en varios de ellos, es feriado nacional. Con el paso del tiempo, la jornada evolucionó hasta transformarse en uno de los momentos más importantes del calendario comercial anual, con una fuerte presencia tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

Qué es el Boxing Day y cuál es su origen

Originalmente, el Boxing Day estaba vinculado a la tradición de preparar cajas con donaciones navideñas destinadas a personas necesitadas. Más adelante, el concepto se asoció con la apertura de los regalos recibidos en Navidad, lo que impulsó su vínculo con el consumo.

Con los años, esta fecha se consolidó como un día clave para el comercio minorista. En distintos países, es habitual ver largas filas y ofertas por tiempo limitado, una práctica que se mantiene vigente en la actualidad.

Rebajas del Boxing Day y su impacto en Estados Unidos

Aunque el Black Friday y el Cyber Monday dominan el mercado estadounidense, el Boxing Day mantiene una fuerte relevancia en países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido y varias regiones de Europa y el Caribe. Datos recientes indican que más tiendas en Estados Unidos se están sumando a esta tendencia.

Los minoristas utilizan el Boxing Day para liquidar inventario excedente y preparar la transición hacia nuevos productos y precios de cara a 2026. Analistas señalan que los descuentos de esta fecha suelen ser más profundos que las rebajas estacionales tradicionales, con especial énfasis en promociones en línea.

Las mejores ofertas del Boxing Day de 2026

Amazon

Empieza tus compras del Boxing Day en Amazon , donde encontrarás nuevos descuentos en tecnología, moda, belleza y más. Entre las marcas que participan en las rebajas del Boxing Day de Amazon se encuentran ASUS, Beats, Google, Samsung, Sony y Sonos. Como siempre, los mayores descuentos estarán en dispositivos Amazon (como pantallas Echo, Kindles y cámaras Ring). La sección "Amazon Haul" de la tienda ofrece descuentos de hasta el 80% , con artículos desde tan solo $1. Encontramos de todo, desde artículos deportivos imprescindibles hasta artículos de cocina y decoración para el hogar, todos rebajados a sus precios más bajos del año.

Abercrombie & Fitch

Consigue entre un 20 % y un 40 % de descuento en casi todo online sin necesidad de código promocional. Además, ahorra aún más con la sección de liquidación de Abercrombie , que ofrece las últimas rebajas de fin de año. Encontramos ofertas desde $12. Envío gratis en todos los pedidos superiores a $99.

Coach Outlet

No tienes que hacer fila en una tienda física de Coach para conseguir grandes ofertas este Boxing Day. Coach Outlet tiene hasta un 75 % de descuento en bolsos y accesorios online, con bolsos nuevos desde tan solo $89.

Best Buy

Antes tenías que madrugar para hacer fila y aprovechar las mejores ofertas del Boxing Day de Best Buy , pero ahora puedes quedarte en casa y comprar en línea. Los descuentos de Best Buy de esta semana incluyen nuevos ahorros en electrónica (televisores, auriculares y audífonos), además de electrodomésticos, accesorios para videojuegos y portátiles. Marcas como Apple, GE, HP, LG y Samsung están entre las ofertas.

Cozy Earth

Abastécete de artículos imprescindibles para estar abrigado durante el evento del Boxing Day de Cozy Earth , con descuentos del 35 % en toda la web. La sección "Última oportunidad" de la web, mientras tanto, tiene ropa, accesorios, ropa de cama y artículos de baño en oferta desde solo $19.

Gap

Ahorra hasta un 70% en Gap durante su Rebaja de Invierno. La tienda afirma que la mayoría de los artículos tienen un 50% de descuento y la selección incluye vaqueros, sudaderas e incluso colaboraciones con Gap para hombre y mujer.

Lululemon

Lululemon rara vez rebaja sus productos, pero el sitio web tiene cientos de artículos rebajados ahora mismo como parte de su "Rebaja de Fin de Año" oficial. Encontramos artículos desde tan solo $8 en línea. Elige entre la popular ropa deportiva y de yoga de la marca, además de sudaderas, chaquetas, bolsos y más.

Macy's

Las ofertas del Boxing Day de Macy's ofrecen hasta un 65% de descuento en decoración del hogar, muebles, ropa de cama, artículos de baño, ropa y más. Además, ahorra hasta un 50% en joyería fina. La sección de liquidación y artículos para el hogar del sitio web , mientras tanto, ofrece hasta un 80% de descuento en ropa y artículos para el hogar, con marcas como Dolce Vita, Tommy Hilfiger, Vince Camuto, Rachel Roy y más, todas en oferta.

Nike

Por tiempo limitado, aprovecha un 25% de descuento adicional en artículos seleccionados en oferta en Nike.com con el código promocional STRONG . Todas las categorías de Nike están rebajadas, incluyendo zapatillas, sudaderas, sudaderas con capucha y accesorios. La promoción incluye prendas de Jordan y Nike Sportswear.

Sephora

La sección de rebajas de Sephora ofrece cientos de productos de maquillaje, belleza y cuidado de la piel imprescindibles con un descuento de tan solo $3 por la Semana de las Cajas. La oferta incluye marcas con el apoyo de músicos como Rare Beauty de Selena Gomez, Fenty Beauty de Rihanna y GXVE by Gwen Stefani, además de nuevos descuentos en productos Dyson.

Target

Las ofertas navideñas de Target continúan hasta el Boxing Day, con hasta un 50% de descuento en ropa, productos de belleza, zapatos, videojuegos, accesorios deportivos y juguetes. Además: llévate hasta $200 en productos Apple seleccionados y ahorra hasta un 50% en auriculares y altavoces seleccionados. Target también ha presentado su centro de Año Nuevo con ropa y decoración con descuento para tus eventos de Nochevieja.