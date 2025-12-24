Revelan plan de ICE para usar almacenes industriales y detener a 80,000 migrantes

Un reportaje publicado en The Washington Post reportó que el gobierno del presidente Donald Trump planea un esquema de detención masiva de migrantes a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), que incluiría el uso de almacenes industriales reconvertidos en centros de reclusión, de acuerdo con un borrador interno citado por el medio.

El documento señala que el ICE retendría primero a los migrantes en centros de procesamiento, para luego trasladarlos a estas instalaciones de gran escala y, finalmente, proceder con su deportación.

Almacenes con capacidad para miles de personas

Según el informe, cada uno de estos complejos tendría capacidad para entre 5,000 y 10,000 personas , lo que permitiría al gobierno ampliar de forma significativa su infraestructura de detención migratoria.

La mayoría de los almacenes identificados se encuentran en estados gobernados por republicanos, aunque también figuran zonas bajo liderazgo demócrata. Entre las ciudades mencionadas están Hutchins y Baytown, en Texas; Stafford, en Virginia; Kansas City, en Misuri; Glendale, en Arizona; Hammond, en Luisiana; y Social Circle, en Georgia.

Además, el plan contempla centros de procesamiento más pequeños, con una capacidad estimada de 500 a 1,500 camas, en localidades como Chester, Nueva York; Salt Lake City, Utah; y Los Fresnos, Texas.

Objetivos de ICE y participación privada

El borrador indica que ICE busca involucrar a empresas privadas de detención para operar estas instalaciones. De acuerdo con el documento, la estrategia apunta a reducir costos, acelerar los procesos de detención y deportación, y limitar el tiempo de permanencia de los migrantes en custodia.

Las remodelaciones incluirían áreas de alojamiento, duchas, comedores, cocinas, espacios recreativos y bibliotecas, bajo un sistema escalonado que movería a los migrantes desde centros de procesamiento hasta los almacenes antes de su deportación final.

No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que el uso de instalaciones industriales para detención masiva plantea serias preocupaciones sobre las condiciones de reclusión, el acceso a asistencia legal y el trato digno a las personas migrantes.