“Estoy destrozado": Padre relata cómo una caída en agua hirviendo derivó en la muerte de su hijo en un accidente aéreo en Texas

El padre de Federico Efraín, Edwuar de la Cruz Ramírez Franco, relató cómo un accidente doméstico derivó en la trágica muerte de su hijo . El niño sufrió quemaduras graves al tropezar con una olla de agua hirviendo mientras su madre cocinaba en su hogar en Escárcega, Campeche. A pesar de los esfuerzos inmediatos de su madre por salvarlo, las lesiones obligaron a trasladarlo al Hospital Agustín O’Horán de Mérida para recibir atención médica.

Debido a la gravedad de las quemaduras, se determinó que Federico necesitaba atención especializada en el Shriners Hospital for Children en Galveston, Texas. La familia, con el apoyo de la Fundación Michou y Mau y la Marina, organizó el traslado del niño, pero durante el vuelo ocurrió un accidente aéreo, que terminó con la muerte del pequeño.

Edwuar de la Cruz recibió recientemente una visa humanitaria que le permitirá viajar a Estados Unidos para recuperar el cuerpo de Federico y trasladar a Campeche a su esposa, actualmente hospitalizada y estable tras sufrir fracturas en el accidente.

El padre señaló que aún necesita apoyo económico para cubrir los gastos del viaje y los servicios funerarios, y pidió solidaridad de la comunidad: “Sé que el pueblo campechano y escárceguense es gente de buen corazón y unida”, comentó.

Accidente aéreo en Texas

Durante el traslado, la aeronave tipo King Air ANX 1209 de la Marina de México sufrió un accidente en las inmediaciones de la bahía de Galveston, Texas. En el vuelo viajaban ocho tripulantes, cuatro de ellos civiles, incluido Federico. El accidente dejó seis personas fallecidas y dos sobrevivientes, entre ellos la madre del niño, quien sufrió fracturas pero se encuentra estable.

Entre los fallecidos también se encuentra Juan Alfonso Adame González, médico residente del Hospital General Dr. Agustín O’Horán, quien acompañaba a Federico durante el traslado. Las labores de rescate y recuperación estuvieron a cargo de la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB).

Visa humanitaria y apoyo familiar

Edwuar de la Cruz Ramírez Franco, padre de Federico, recibió una visa humanitaria que le permitirá viajar a Estados Unidos para recuperar el cuerpo de su hijo y regresar a Campeche con su esposa, actualmente hospitalizada. El padre señaló que necesitará apoyo económico para cubrir los gastos del viaje y los servicios funerarios del pequeño.

Henry Ramírez, tío del niño, expresó el dolor de la familia: “Esperamos que traigan al niño porque mi mamá también lo quiere ver por última vez. Toda la familia está muy devastada”.

El caso ha conmovido a la comunidad de Escárcega y Campeche, y resalta la combinación de una tragedia doméstica con un accidente aéreo, que derivó en la pérdida de vidas y un profundo impacto familiar.