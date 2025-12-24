Tres niños roban un auto y lo estrellan contra una casa tras aprender a hacerlo en YouTube
Tres niños de 12, 11 y 8 años protagonizaron una peligrosa persecución en Ohio al robar un automóvil y estrellarlo, afirmando posteriormente a la policía que aprendieron a encender el vehículo viendo videos instruccionales en YouTube. El incidente, que afortunadamente no dejó heridos graves.
- Según el reporte policial, los niños confesaron que no forzaron el encendido al azar, sino que siguieron pasos específicos vistos en un tutorial de YouTube (probablemente vinculado al reto viral de los “Kia Boys” o similar).
- La aventura terminó cuando perdieron el control del vehículo y se impactaron (según reportes locales, contra una estructura o casa), siendo interceptados por la policía.
- Los dos mayores enfrentan cargos en un tribunal de menores, mientras que el niño de 8 años fue entregado a sus padres debido a su corta edad.