ICE anuncia que realizará una maniobra especial durante las celebraciones navideñas en EUA

En distintas comunidades migrantes de Estados Unidos, las celebraciones navideñas transcurrieron este año bajo un clima de temor e incertidumbre, luego de que autoridades federales confirmaran que los operativos migratorios no se detendrán durante las festividades .

Mientras muchas familias optaron por reducir reuniones, evitar espacios públicos o cancelar eventos comunitarios, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) difundió un mensaje en el que destacó la continuidad de arrestos incluso en fechas tradicionalmente dedicadas a la convivencia familiar.

Redadas activas durante días festivos

De acuerdo con la información difundida por ICE, los operativos se mantuvieron activos durante los días previos y posteriores a la Navidad. La agencia federal aseguró que sus acciones estuvieron dirigidas a personas con antecedentes penales graves, un argumento que suele ser utilizado para justificar la continuidad de arrestos migratorios en cualquier fecha del año .

Sin embargo, abogados de inmigración y organizaciones civiles advierten que los operativos no siempre se limitan a personas con condenas violentas, y que en muchos casos terminan afectando a familiares, testigos o miembros de la comunidad sin historial criminal.

Impacto más allá de los arrestos

Activistas señalan que el efecto de este tipo de operativos va más allá del número de detenciones. La sola presencia de ICE o el anuncio público de redadas durante fechas sensibles provoca ausentismo laboral, cierre de negocios, cancelación de eventos religiosos y temor a acudir a servicios básicos, como hospitales o escuelas.

“Cuando las autoridades dicen que no hay tregua ni siquiera en Navidad, el mensaje que reciben las comunidades migrantes es que no hay espacios seguros”, han señalado organizaciones comunitarias en comunicados recientes.