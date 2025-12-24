Una enfermera y un residente: Revelan identidad de las víctimas de explosión en asilo de Pensilvania

Al menos dos personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras una fuerte explosión registrada el martes en el asilo Bristol Health & Rehab Center , una residencia para adultos mayores en Bristol Township, Pensilvania.

Las víctimas fueron identificadas oficialmente: Muthoni Nduthu , enfermera asistente de 52 años, y un residente del asilo cuya identidad no ha sido divulgada. Ambas personas fallecieron como consecuencia de las explosiones y el incendio que provocaron el colapso parcial del edificio , dificultando las labores de rescate.

Labores de rescate y atención a heridos

Bomberos y equipos de emergencia acudieron al lugar para evacuar a residentes y trabajadores, trasladando a los heridos a distintos hospitales cercanos. Las labores continuaron con drones y retirada de escombros para asegurar que ninguna persona quedara atrapada.

Aunque el asilo tiene 174 camas disponibles, las autoridades informaron que no todas estaban ocupadas y que el personal no estaba completo al momento del incidente.

Investigación apunta a fuga de gas

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, calificó la explosión como “catastrófica” y señaló que una posible fuga de gas podría haber provocado el siniestro. Minutos antes de la explosión, brigadas de Philadelphia Electric Company (PECO) investigaban reportes de olor a gas y suspendieron el suministro de gas y electricidad como medida preventiva.

La Comisión de Servicios Públicos de Pensilvania indicó que aún se desconoce si el equipo de PECO o el gas natural estuvieron directamente involucrados en la explosión.

El Bristol Health & Rehab Center había sido citado en octubre por autoridades sanitarias debido a irregularidades detectadas durante inspecciones: escaleras en mal estado, falta de extintores y ausencia de barreras de humo en algunos pisos. Reportes oficiales lo describen como “muy por debajo del promedio” en evaluaciones de calidad.