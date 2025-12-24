inklusion.png Sitio accesible
Detienen a venezolanos dedicados al robo de relojes de lujo en Polanco

Joven intenta disparar a la policía dentro de un Walmart en Ohio

Imágenes impactantes de cámaras corporales muestran el momento en que un joven de 21 años intenta desenfundar un arma y disparar a quemarropa contra oficiales de policía dentro de un Walmart en Ohio.

Redacción adn Noticias

  • Ocurrió cuando la policía respondía a una llamada por robo dentro del establecimiento.
  • El video muestra al sospechoso forcejeando o ignorando órdenes, para luego sacar repentinamente un arma de fuego apuntando a los oficiales.

  • El agente reaccionaron en fracciones de segundo disparando contra el agresor para neutralizar la amenaza.