Joven intenta disparar a la policía dentro de un Walmart en Ohio
Imágenes impactantes de cámaras corporales muestran el momento en que un joven de 21 años intenta desenfundar un arma y disparar a quemarropa contra oficiales de policía dentro de un Walmart en Ohio.
- Ocurrió cuando la policía respondía a una llamada por robo dentro del establecimiento.
- El video muestra al sospechoso forcejeando o ignorando órdenes, para luego sacar repentinamente un arma de fuego apuntando a los oficiales.
El agente reaccionaron en fracciones de segundo disparando contra el agresor para neutralizar la amenaza.